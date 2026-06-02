Vaduz (ots) -Am 1. und 2. Juni trafen sich Regierungschefin Brigitte Haas und Regierungsrat Daniel Oehry mit Vertreterinnen und Vertretern aus der deutschen Spitzenpolitik, den Medien sowie der Wissenschaft. In den Gesprächen sowie beim traditionellen Sommerempfang an der liechtensteinischen Botschaft ging es insbesondere um die veränderte Sicherheitslage in Europa sowie die Vertiefung der bilateralen Beziehungen zu Deutschland.Regierungschefin Brigitte Haas und Regierungsrat Daniel Oehry nahmen am 1. Juni als Ehrengäste am traditionellen Sommerempfang der liechtensteinischen Botschaft in Berlin teil. Der Sommerempfang der liechtensteinischen Botschaft mit rund 150 hochrangigen Gästen aus dem politischen Berlin ist jedes Jahr der traditionelle Höhepunkt der diplomatischen Beziehungen des Fürstentums in der Bundesrepublik Deutschland.Unter den hochrangigen Gästen waren unter anderem Staatssekretär Bernd Krösser, der das Grusswort im Auftrag der Bundesrepublik überbrachte. Zudem trafen sich Bundespräsident a.D. Joachim Gauck, Bundestagspräsident a.D. Norbert Lammert, Mitglieder des Deutschen Bundestages, zahlreiche Botschafterinnen und Botschafter, hochrangige Beamte und Vertreterinnen und Vertreter deutscher Leitmedien zum Austausch mit der liechtensteinischen Delegation.In ihren Eröffnungsreden schilderten Regierungschefin Haas und Regierungsrat Oehry die Beziehungen zur Bundesrepublik als ausgezeichnet. "Unser Verhältnis ist von den gleichen Werten und der nachbarschaftlichen Verbundenheit geprägt", so Regierungschefin Brigitte Haas. Zudem sei Deutschland nicht nur ein wichtiger wirtschaftlicher Partner, sondern gerade in diesen Zeiten auch ein zentraler sicherheitspolitischer Verbündeter.Austausch auf politischer und strategischer EbeneRegierungschefin Brigitte Haas nutzte die Zeit in Berlin, um sich unter anderem mit Expertinnen und Experten aus dem sicherheitspolitischen Bereich auszutauschen. Regierungsrat Daniel Oehry traf Bundesbildungsministerin Karin Prien zu einem bildungspolitischen Austausch. Zudem nutzte Daniel Oehry die Möglichkeit, sich mit der Bundestagsabgeordneten und Mitglied des Bildungsausschusses Ellen Demuth auszutauschen. "Die Herausforderungen im Bildungsbereich sind unabhängig von der Grösse des Landes sehr ähnlich", so Bildungsminister Daniel Oehry. Entsprechend sei der Austausch so wichtig, um gegenseitig voneinander lernen zu können.Weitere Bilder können unter regierung.li/medienportal heruntergeladen werden.Pressekontakt:Ministerium für Präsidiales und FinanzenStephan Agnolazza, Persönlicher Mitarbeiter der Regierungschefinstephan.agnolazza@regierung.liMinisterium für Infrastruktur und BildungMichael Ospelt, Generalsekretärmichael.ospelt@regierung.liOriginal-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100940448