© Foto: John Raoux - picture alliance / ASSOCIATED PRESSDer erwartete SpaceX-Börsengang sorgt für extreme Ausschläge bei Raumfahrt-Aktien. Anleger wetten auf den nächsten großen Boom im All.Die Aussicht auf den bevorstehenden Börsengang von SpaceX sorgt weiter für starke Bewegungen im Raumfahrtsektor. Nach deutlichen Kursverlusten zum Wochenstart erholten sich mehrere Weltraum-Aktien am Dienstag wieder. Marktbeobachter rechnen jedoch mit anhaltend hoher Volatilität vor und nach dem Handelsstart des Unternehmens von Elon Musk, wie Barron's berichtet. Kräftige Erholung nach schwachem Wochenauftakt Am Montag hatten zahlreiche Raumfahrtwerte einen Teil ihrer jüngsten Gewinne wieder abgegeben. Die Aktien von Rocket Lab, AST SpaceMobile, Intuitive …Den vollständigen Artikel lesen
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