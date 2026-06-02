The Open Group, die herstellerneutrale Technologie- und Standardisierungsorganisation, gab heute die Veröffentlichung des Open Footprint Standards, Ausgabe 1.0, bekannt, der Unternehmen dabei helfen wird, die Berichterstattung über Emissionen der Bereiche 1, 2 und 3 zu optimieren.

Der neue Standard ist das erste offene Emissionsdatenmodell, das alle drei Bereiche abdeckt. Er bietet ein umfassendes Rahmenwerk, das es Unternehmen ermöglicht, Daten aus ihrer Wertschöpfungskette zu erfassen und zu standardisieren sowie über mehrere Rechtsräume hinweg zu berichten.

"Es besteht dringender Bedarf, das Emissionsdatenmanagement zu optimieren und den manuellen Aufwand zu reduzieren, der für die Erfassung von Daten innerhalb von Lieferketten, die Durchführung von Datenkonvertierungen und die Berichterstattung an verschiedene Aufsichtsbehörden erforderlich ist", sagte Steve Nunn, Präsident und CEO von The Open Group. "Der Open Footprint Standard beseitigt Reibungsverluste und senkt Kosten, wodurch Unternehmen Möglichkeiten zur Emissionsreduzierung identifizieren können."

Zu den wichtigsten Merkmalen des Modells gehören:

Standardisierte Definitionen und Beziehungen von Emissionsdaten

Vereinfachter Austausch von Emissionsdaten und Interoperabilität über Lieferketten hinweg, wodurch der fragmentierte Tabellenkalkulationsprozess, mit dem viele Unternehmen bisher zu kämpfen hatten, vereinfacht wird

Berichterstattung gemäß mehreren Vorschriften zu Treibhausgasemissionen, darunter CSRD, CA SB 253 und ISSB

Anpassung an WBCSD PACT V3 Product Carbon Footprints sowie an das GHG Protocol und ISO-Normen

"Großunternehmen konzentrieren sich heute darauf, aus ihren CO2-Daten einen Mehrwert zu generieren und KI mithilfe moderner, integrierter Datenarchitekturen einzusetzen", sagte Sammy Lakshmanan, Co-Vorsitzender des Open Footprint Forum. "Der Open Footprint Standard ist ein grundlegendes Element beim Aufbau einer KI-fähigen Datenstruktur für das CO2-Management, die es Unternehmen ermöglicht, mehr Zeit auf die Steigerung der Geschäftsergebnisse und weniger auf die Datenverarbeitung zu verwenden."

"Verantwortlichkeit bei der Emissionsberichterstattung beginnt mit Datenintegrität", sagte AJ Van de Voort, Co-Vorsitzender des Open Footprint Forum. "Indem wir die Erfassung und Verwaltung von Emissionsdaten über ihren gesamten Lebenszyklus hinweg standardisieren, ermöglichen wir das Maß an Rückverfolgbarkeit und Verifizierbarkeit, das moderne regulatorische Rahmenbedingungen und Stakeholder heute verlangen."

Der Open Footprint Standard gliedert sich in zwei Teile: Teil 1 enthält allgemeine Anforderungen an das Datenmodell, Teil 2 das Datenelement-Wörterbuch. Das Open Footprint Forum stellt zudem eine Reihe von JSON-Schema-Dateien (JavaScript Object Notation) zur Verfügung, die Unternehmen dabei helfen können, Datenbankinstanzen unter Verwendung der Open Footprint-Datenmodellstruktur einfacher zu erstellen.

Klicken Sie hier, um mehr zu erfahren und den Open Footprint Standard, Ausgabe 1.0, herunterzuladen.

Über The Open Group:

The Open Group ist ein globales Konsortium, das die Erreichung von Geschäftszielen durch Technologiestandards und Open-Source-Initiativen ermöglicht, indem es eine Kultur der Zusammenarbeit, Inklusivität und des gegenseitigen Respekts unter unseren über 900 Mitgliedern fördert. Zu unseren Mitgliedern zählen Kunden, System- und Lösungsanbieter, Tool-Anbieter, Integratoren, Wissenschaftler und Berater aus verschiedenen Branchen. Weitere Informationen zu The Open Group finden Sie unter www.opengroup.org

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