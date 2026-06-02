Mit der heutigen Einführung des AI Shopping Assistant geht Fit Analytics Innovation über den KI-Hype-Zyklus hinaus und bietet die dialogorientierte Beratung, nach der sich moderne Bekleidungskäufer sehnen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260602213476/de/

AI Shopping Assistant Fit Analytics Innovation

Vor zwei Jahren tat Fit Analytics Innovation das Unvorstellbare: Das Unternehmen kaufte sich selbst zurück. Nach einer vielbeachteten Übernahme durch Snap Inc. sicherte sich das Managementteam den preisgekrönten Fit Finder sowie sechzehn Jahre Fachwissen und Datenerkenntnisse. Diese Wette auf Unabhängigkeit gipfelte in der Einführung des AI Shopping Assistant, dem neuesten Modul im Rahmen der erweiterten Produktpalette.

Leistung statt PR

Im Gegensatz zu "Overnight"-KI-Startups, die um Marktanteile eilen, hat Fit Analytics seine Unabhängigkeit genutzt, um Tiefe vor Hype zu priorisieren. Der daraus resultierende AI Shopping Assistant ist eine organische Weiterentwicklung der Größen- und Passformtechnologien des Unternehmens, zu denen der Größenberater Fit Finder, die auf einen Blick erfassbare Größenberatung Fit Cues und ein robustes Datenportal gehören.

Jüngste Tests der Module der Produktsuite bei verschiedenen großen europäischen Einzelhändlern zeigen:

42,5 Anstieg des Nettoumsatzes pro Besucher

3 Rückgang der größenbedingten Rücklaufquoten bei Bekleidung

15 Rückgang der Rücklaufquote bei Schuhen

"Wir legen nicht einfach ein LLM auf eine Datenbank", sagt Dr. Christoph Sawade, CTO. "Der wahre Wert liegt in den dahinterstehenden Engines, die Größe, Passform und Stil tatsächlich verstehen. Zwei Jahrzehnte der Entwicklung dieser strukturierten Zuordnung prägen unsere Daten und bilden die Grundlage für unsere Empfehlungs-Engines. Das Ergebnis ist ein Assistent, der keine falschen Vorstellungen von der Passform hat und selbst an den Tagen mit dem höchsten Traffic des Jahres standhält."

Menschliche Bedürfnisse vs. Werbe-Spielchen

Der Vorstoß der agentenbasierten KI im Einzelhandel verwandelt das Einkaufen in eine Werbeauktion, bei der Marken dafür bezahlen, angezeigt zu werden, und Käufer sehen, was dafür bezahlt wurde nicht, was passt.

"Wir setzen darauf, dass Online-Shopping in drei Jahren nicht mehr wiederzuerkennen sein wird", sagt Mar Mercadé, CEO. "KI wird diesen Wandel vorantreiben; doch die Branche bewegt sich in die falsche Richtung. Heute dreht sich alles um Arbitrage, bezahlte Entdeckung und direkte Kauf-Buttons, die Relevanz völlig außer Acht lassen. Unser Algorithmus kodiert Relevanz und maximale Übereinstimmungsgenauigkeit von Grund auf, sodass das erste Produkt, das Sie sehen, das richtige ist."

Fit Analytics positioniert seinen KI-Shopping-Assistenten als direkte Herausforderung für das "Google-Shopping"-Modell. Während etablierte Akteure sich auf "Pay-to-Play"-Keyword-Gebote konzentrieren, nutzt Fit Analytics seine 16-jährige Branchenerfahrung, um menschliche Erlebnisse zu schaffen, die zu sinnvolleren Käufen und weniger Retouren führen.

Souveräne Intelligenz in Aktion

Durch die Rückeroberung der Unabhängigkeit umging das Team die bürokratischen Hürden des Unternehmens, um einen Concierge zu entwickeln, der als Deep-Learning-Engine fungiert und das "Warum" hinter zwei Jahrzehnten globaler Retouren versteht.

"Wenn die KI-Revolution nur zu 'mehr Werbung, aber mit KI' führt, haben wir versagt", sagt Mercadé. "Wir haben das Zeug dazu, sicherzustellen, dass die perfekte Übereinstimmung in der realen Welt Realität wird. Wir haben die Leistungsdaten, die beweisen, dass es funktioniert."

Der KI-Shopping-Assistent wird im Juni für Einzelhändler verfügbar sein.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260602213476/de/

Contacts:

Weitere Informationen: contact@fitanalytics.com