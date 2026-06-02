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Polar, ein Unternehmen im Portfolio von H.I.G. Capital, schließt eine rekordverdächtige Anleiheemission in den nordischen Ländern im Umfang von 800 Millionen Euro ab



02.06.2026 / 21:10 CET/CEST

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LONDON, 2. Juni 2026 /PRNewswire/ -- H.I.G. Capital ("H.I.G."), eine weltweit führende Gesellschaft für alternative Anlagen mit einem verwalteten Kapital von 75 Milliarden US-Dollar, gibt bekannt, dass ihr Portfoliounternehmen, die PolarDC Group Limited ("Polar" oder das "Unternehmen"), über ihre hundertprozentige Tochtergesellschaft PolarDC Finance NO1 AS erfolgreich eine vorrangig besicherte Anleihe im Wert von 800 Millionen Euro auf dem nordischen Anleihemarkt begeben hat. Diese wegweisende Transaktion stellt einen neuen Rekord hinsichtlich des Transaktionsvolumens auf dem nordischen Markt dar und festigt die führende Marktposition von Polar als Entwickler, Eigentümer und Betreiber von europäischer Rechenzentrumsinfrastruktur, die auf Hochleistungsrechneranwendungen ausgerichtet ist. Der Erlös aus der Anleihe wird zur Refinanzierung bestehender Verbindlichkeiten für das erste Rechenzentrum des Unternehmens in Drangedal, Norwegen, sowie zur Fertigstellung von zwei weiteren Rechenzentren verwendet, deren Fertigstellung für 2026 bzw. 2027 vorgesehen ist. Die Transaktion stieß bei institutionellen Anlegern aus aller Welt auf großes Interesse und war deutlich überzeichnet. Andy Hayes, CEO von Polar, erklärte: "Diese Finanzierung stellt einen entscheidenden Meilenstein dar, da Polar sich zu einer der führenden Rechenzentrumsplattformen Europas entwickelt und eine Infrastruktur aufbaut, die für KI- und Hochleistungs-Computing-Anwendungen gerüstet ist. Wir verzeichnen weiterhin ein deutliches Nachfragewachstum bei Neocloud-, Hyperscale- und Unternehmenskunden für die speziell auf diese Anforderungen zugeschnittenen Einrichtungen von Polar und freuen uns darauf, die soliden Partnerschaften, die wir mit den führenden Kunden, Lieferanten und zukünftigen Standorten der Branche aufgebaut haben, weiter auszubauen." Andrew Liau, Head of Europe Infrastructure bei H.I.G., erklärte: "Wir sind begeistert von dieser Transaktion und der Bestätigung, die uns durch die Beteiligung führender institutioneller Investoren zuteilwird. Seit der ersten Investition von H.I.G. ist Polar rasch gewachsen, um der Kundennachfrage gerecht zu werden, und hat eine umfangreiche Entwicklungspipeline in ganz Europa umgesetzt. Diese Emission spiegelt die Qualität des Unternehmens wider." Arctic Securities und DNB Carnegie fungierten in Verbindung mit der Emission als Joint Bookrunners. Thommessen und Wikborg Rein fungierten als Berater des Emittenten bzw. der Joint Bookrunners. Informationen zu Polar Polar entwickelt und betreibt nachhaltige, leistungsstarke Rechenzentren, die für KI-Anwendungen und rechenintensive Workloads mit hoher Dichte optimiert sind. Das Unternehmen ist auf die Errichtung energieeffizienter Anlagen spezialisiert, die mit erneuerbaren Energien betrieben werden, und bedient damit den wachsenden Bedarf von KI- und Technologieunternehmen in ganz Europa. Weitere Informationen finden Sie unter polardc.com . Informationen zu H.I.G. Capital H.I.G. Capital ist eine weltweit führende Gesellschaft für alternative Anlagen mit einem verwalteten Kapital von 75 Milliarden US-Dollar.* Mit Hauptsitz in Miami und Niederlassungen in Atlanta, Boston, Chicago, Los Angeles, New York, San Francisco und Stamford in den Vereinigten Staaten sowie internationalen Tochtergesellschaften in Hamburg, London, Luxemburg, Madrid, Mailand, Paris, Bogotá, Rio de Janeiro, Dubai und Hongkong ist H.I.G. darauf spezialisiert, mittelständischen Unternehmen Fremd- und Eigenkapital zur Verfügung zu stellen, wobei ein flexibler und operativ ausgerichteter Ansatz mit Wertschöpfung verfolgt wird: Die Equity-Fonds von H.I.G. investieren in Management-Buy-outs, Rekapitalisierungen und Ausgliederungen sowohl profitabler als auch leistungsschwacher Produktions- und Dienstleistungsunternehmen.

Die Fremdkapitalfonds von H.I.G. investieren in vorrangige Finanzierungen, Unitranche- sowie nachrangige Fremdfinanzierungen für Unternehmen unterschiedlicher Größenklassen, sowohl im Primärmarkt (direkte Origination) als auch an den Sekundärmärkten. H.I.G. verwaltet zudem eine börsennotierte Beteiligungsgesellschaft, WhiteHorse Finance.

Die Immobilienfonds von H.I.G. investieren in wertsteigernde Immobilien, die von verbesserten Asset-Management-Verfahren profitieren können.

H.I.G. Infrastructure konzentriert sich auf Investitionen mit Wertsteigerungspotenzial sowie Core-Plus-Investitionen im Infrastruktursektor. Seit der Gründung im Jahr 1993 hat H.I.G. weltweit in mehr als 400 Unternehmen investiert und diese verwaltet. Das aktuelle Portfolio der Firma umfasst mehr als 100 Unternehmen mit einem Gesamtumsatz von über 53 Milliarden US-Dollar. Weitere Informationen finden Sie auf der H.I.G.-Website hig.com . *Basierend auf dem gesamten von H.I.G. Capital und seinen verbundenen Unternehmen eingeworbenen Kapital. Kontakt: Andrew Liau

Managing Director

Head of Europe Infrastructure

aliau@hig.com Michael Pothitos

Managing Director

mpothitos@hig.com Philippe de Limburg Stirum

Managing Director

plimburg@hig.com H.I.G. Capital

10 Grosvenor Street

2nd Floor

London W1K 4QB

Vereinigtes Königreich

Tel.: +44 (0) 207 318 5700

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