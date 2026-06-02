© Foto: Malcolm Denemark - Florida Today/APHouston, wir kaufen nach: Weltraum-Aktien hypen an der Börse! Iridium, Rocket Lab, AST SpaceMobile, Redwire und Planet Labs profitieren vom Boom rund um Satelliteninternet, Defense und Infrastruktur aus dem Orbit. Was für ein Hype! Space-Aktien boomen im Schatten des geplanten IPOs von SpaceX am 12. Juni. Die meisten Aktien, die irgendwas mit der Weltraum-Branche zu tun haben, oder auch nur im Namen tragen, haben sich seit Jahresbeginn verdoppelt. Der Hype lässt sich allein an der Wertentwicklung des VanEck Space Innovators UCITS ETF ablesen.Gut 106 Prozent hat er seit Jahresbeginn zugelegt! Aber: Nicht überall wo Space draufsteht, ist auch Space drin. Viele Anteilsschiene werden momentan …Den vollständigen Artikel lesen
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