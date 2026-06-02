Überzeichneter Fonds mit mehr als dem zweifachen Kapital des Vorgängervehikels

Blackstone (NYSE: BX) meldete heute die endgültige Schließung von Blackstone Capital Partners Asia III ("BCP Asia III") mit 13,1 Milliarden USD, womit das Ziel von 10 Milliarden USD übertroffen wurde. Damit ist der Fonds die größte Private-Equity-Mittelbeschaffung des Unternehmens in der Region. Der überzeichnete Fonds erreichte seine feste Obergrenze und baut auf der starken Leistung der ersten beiden Ausgaben der Strategie auf, wobei die Schließung mehr als das Zweifache der für das Vorgängervehikel beschafften Kapitalmenge repräsentiert.

Joe Baratta, Global Head of Blackstone Private Equity Strategies, erklärte: "Wir bedanken uns für das kontinuierliche Vertrauen, das unsere Investoren Blackstone und unserer führenden Asia Private Equity-Franchise entgegenbringen. Diese erfolgreiche Mittelbeschaffung spiegelt die Leistungskraft unserer Plattform wider sowie unsere Fähigkeit, über Zyklen hinweg hohe Leistungen zu erzielen. Der Asien-Pazifik-Raum ist die wachstumsstärkste Region der Welt und bietet überzeugende Chancen für umfangreiche Investitionen im Umfeld unserer vielversprechenden Themen mit Erfolgsaussichten für unsere Anleger."

Amit Dixit, Head of Asia für Blackstone Private Equity, sagte: "Seit zwei Jahrzehnten konzentrieren wir uns darauf, marktführende Unternehmen aufzubauen und die Leistungen für unsere Investoren voranzutreiben. Wir sind davon überzeugt, dass wir uns durch unseren Umfang von der Konkurrenz abheben, unterstützt durch unsere einheimischen Teams in den bedeutenden Märkten der Region, durch starke Leistung und durch unsere steuerungsorientierte Strategie, die uns bei der Unterstützung von Geschäftstransformationen einen pragmatischen, proaktiven Ansatz ermöglicht. Wir danken unseren Investoren für ihre Unterstützung und Partnerschaft."

In den vergangenen 24 Monaten war Blackstone einer der aktivsten globalen Investoren in der Region und untermauerte damit seine Führungsstellung in Indien und Japan. Das Unternehmen hat Kapital von mehr als 7 Milliarden US-Dollar über 12 Transaktionen investiert, darunter:

Neysa , eine wachstumsstarke indische KI-Cloud-Plattform

, eine wachstumsstarke indische KI-Cloud-Plattform TechnoPro , der führende Anbieter spezialisierter technischer Dienstleistungen in Japan

, der führende Anbieter spezialisierter technischer Dienstleistungen in Japan JUNO, die vorrangige Friseursalon-Franchise in Südkorea

Darüber hinaus hat das Unternehmen im selben Zeitraum 15 Ausstiege mit Veräußerungen durchgeführt, darunter:

Börsennotierung des International Gemological Institute , dem größten Akteur für die Zertifizierung synthetischer Diamanten

, dem größten Akteur für die Zertifizierung synthetischer Diamanten Börsennotierung von Aadhar Housing Finance , dem größten Finanzgeber für bezahlbare Wohnräume in Indien

, dem größten Finanzgeber für bezahlbare Wohnräume in Indien Ausstieg aus Alinamin Pharmaceutical nach der Mitwirkung am Aufbau des Unternehmens in einen der führenden Anbieter von Verbrauchergesundheitsdiensten in Japan

Über Blackstone

Blackstone ist der weltweit größte Verwalter alternativer Vermögenwerte. Blackstone ist bestrebt, überzeugende Renditen für institutionelle und individuelle Investoren zu erzielen, indem es die Unternehmen stärkt, in die die Firma investiert. Blackstone verwaltet Vermögenswerte in Höhe von mehr als 1,3 Billionen US-Dollar, darunter globale Investmentstrategien mit Fokus auf Immobilien, Private Equity, Kredite, Infrastruktur, Biowissenschaften, Wachstumskapital, Sekundärinvestitionen und Hedgefonds. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.blackstone.com. Folgen Sie @blackstone auf LinkedIn, X (Twitter) und Instagram.

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