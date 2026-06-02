DJ MÄRKTE USA/Wall Street mit Rekorden - Alphabet erneuert KI-Sorgen

DOW JONES--Die US-Börsen haben am Dienstag ihre jüngste Rekordjagd fortgesetzt und zum fünfte Mal in Folge auf Rekordständen geschlossen. Groß war die Dynamik aber nicht. Händler sprachen von einer verworrenen und zum Teil widersprüchlichen Nachrichtenlage im Nahost-Konflikt. Einen Durchbruch schien es nicht gegeben zu haben. Allerdings bewiesen Arbeitsmarktdaten die Resilienz der US-Konjunktur. Die Zahl der offenen Stellen in den USA (Jolts) lag im April höher als erwartet.

Der Dow-Jones-Index legte nach einem Allzeithoch im Verlauf um 0,5 Prozent auf 51.308 Punkte zu - gestützt von Cisco (+5,5%) und Caterpillar (+5,2%). Der S&P-500 stieg um 0,1 Prozent und der Nasdaq-Composite stagnierte. Nach ersten Zählungen gab es an der Nyse 1.502 (Montag: 1.328) Kursgewinner und 1.239 (1.451) Kursverlierer. Unverändert schlossen 73 (46) Titel.

Erneut stand der Technologiesektor im Mittelpunkt, wo Alphabet für Unruhe sorgte. Die Google-Mutter will Aktien im Wert von 80 Milliarden Dollar ausgeben, um den Ausbau ihrer KI-Infrastruktur zu finanzieren. Dieser Schritt belebte einige Sorgen über die geplanten Ausgabenexzesse der sogenannten Hyperscaler. Die Maßnahme "ist ein klares Zeichen, dass das KI-Wettrüsten in eine kapitalintensivere Phase tritt", sagte Analyst Matt Britzman von Hargreaves Lansdown. "Die Zeiten, in denen die Technologiegiganten kapitalleichte Cashflow-Maschinen waren, sind längst vorbei." Alphabet verloren 3,8 Prozent - in der Folge ging es auch für andere Technologiegiganten mit Sorgen über deren KI-Ausgaben nach unten. Microsoft und Amazon büßten 4,2 bzw. 1,8 Prozent ein.

Marvell Technology haussierten um 32,6 Prozent nach einem positiven Kommentar von Nvidia-CEO Jensen Huang. Dieser hatte sich überzeugt gezeigt, dass Marvell dank der Nachfrage nach KI-Hardware das nächste Unternehmen mit einem Börsenwert von 1 Billion Dollar werden würde. Der Kurs von Broadcom, die ähnlich wie Marvell Datenzentren ausrüstet, legte um 4,7 Prozent zu.

Eine optimistische Prognose für das Geschäft mit Rechenzentren hievte Microchip Technology um 5,9 Prozent nach oben. Die Aktie von Hewlett Packard Enterprise (HPE) machte einen Freudensprung um 19,5 Prozent. Das Unternehmen hatte starke Geschäftszahlen zum zweiten Quartal vorgelegt und will seine langfristigen Finanzziele nun schon zwei Jahre früher erreichen als bislang geplant. Ihren Optimismus stützte HPE auf die solide Nachfrage nach KI-Datenzentren. Eine angehobene Jahresprognose und starke Geschäftszahlen befeuerten den Kurs des Dessousherstellers Victoria's Secret - der Aktie schoss um 47,1 Prozent nach oben.

Die Ölpreise stiegen erneut - der Preis für ein Barrel Brent um 1,1 Prozent. Grund waren Berichte, wonach Israel seine Attacken auf den Libanon fortgesetzt habe. US-Präsident Donald Trump hatte zuvor noch von der Einstellung der Kampfhandlungen im Libanon gesprochen.

Am Anleihemarkt fielen die Renditen, im Zehnjahresbereich um 2 Basispunkte auf 4,45 Prozent. Damit kamen die Renditen aber von den Tageshochs zurück. Die Jolts-Daten seien "falkenhaft für den Zinsausblick der Fed", urteilte Abalyst Bill Adams von der Fifth Third Commercial Bank. Der Dollar-Index stagnierte. Der Greenback sei aktuell nicht als Fluchtwährung gefragt, nachdem der Libanon einen teilweisen Waffenstillstand zwischen Israel und der Hisbollah vermeldet habe, so Devisenhändler. Der Goldpreis schloss in drei der vergangenen vier Sitzungen höher - stieg diesmal aber nur um 0,1 Prozent.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag DJIA 51.307,79 +0,5 +228,91 51.078,88 S&P-500 7.609,78 +0,1 +9,82 7.599,96 NASDAQ Comp 27.093,90 +0,0 +7,09 27.086,81 NASDAQ 100 30.660,60 +0,5 +146,74 30.513,86 US-Treasuries Rendite +/- Tageshoch Tagestief 2 Jahre 4,05 -0,01 4,05 4,01 5 Jahre 4,17 -0,01 4,18 4,13 10 Jahre 4,45 -0,02 4,46 4,42 DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Mo, 17:48 EUR/USD 1,1631 +0,0 0,0001 1,1630 1,1622 EUR/JPY 186,01 +0,2 0,3100 185,7 185,5600 EUR/CHF 0,9156 +0,1 0,0009 0,9147 0,9143 EUR/GBP 0,8634 -0,1 -0,0009 0,8643 0,8643 USD/JPY 159,9 +0,2 0,2500 159,65 159,6400 GBP/USD 1,3467 +0,1 0,0016 1,3451 1,3444 USD/CNY 6,7622 -0,0 -0,0028 6,7650 6,7650 USD/CNH 6,7629 -0,0 -0,0014 6,7643 6,7665 AUS/USD 0,718 +0,4 0,0025 0,7155 0,7152 Bitcoin/USD 66.827,33 -6,4 -4.541,03 71.368,36 71.118,09 ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag WTI/Nymex 93,62 +1,6 1,46 92,16 Brent/ICE 96 +1,1 1,02 94,98 Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Gold 4.486,66 +0,1 3,37 4.483,29 Silber 75,14 +0,4 0,33 74,81 Platin 1.934,80 +0,6 11,05 1.923,75 (Angaben ohne Gewähr) ===

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June 02, 2026 16:11 ET (20:11 GMT)

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