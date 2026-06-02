Das Bitcoin-Treasury-Unternehmen Strategy hat sich endgültig von der "Niemals-verkaufen"-Strategie seines Gründers Michael Saylor verabschiedet. Obwohl Strategy nur einen winzigen Teil seiner Bitcoin-Bestände verkaufte, knickten die Kurse ein. Noch Anfang März 2026 wies Strategy-Gründer Michael Saylor angesichts sich wieder erholender Kryptokurse auf die begrenzten Bitcoin-Bestände hin. Zuvor hatte sein Unternehmen 3.015 Bitcoin zum Preis von insgesamt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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