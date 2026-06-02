DJ NACHBÖRSE/XDAX -0,1% auf 25.092 Pkt - Unauffälliges Geschäft
DOW JONES--Im Geschäft mit deutschen Aktien nach Xetra-Schluss hat sich am Dienstagabend nicht viel getan. Ein Händler von Lang & Schwarz begründete dies damit, dass handelbare Nachrichten - auch zu Einzelwerten - Mangelware gewesen seien.
=== XDAX* DAX Veränderung 22.15 Uhr 17.30 Uhr 25.092 25.124 -0,1% ===
*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.
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June 02, 2026 16:21 ET (20:21 GMT)
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