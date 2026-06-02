Der Bitcoin hat den in der letzten Analyse skizzierten Abwärtsdruck weiter bestätigt. Seit dem Maihoch verlor die Mutter aller Coins damit bereits wieder rund -20%. Nach dem gescheiterten Ausbruch über 78.617 US$ folgte der Rückfall unter 75.285 US$ und inzwischen auch der Test der grün markierten Unterstützungszone. Damit bleibt die Frage im Raum, ob die Korrektur bereits ausgereizt ist oder doch noch ein weiterer Rutsch bis 60.100 US$ folgt. Maßgebliche ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de