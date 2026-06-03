OPEX Corporation, ein weltweit führender Anbieter von Automatisierungslösungen der nächsten Generation, der innovative Lösungen für die Lager-, Dokumenten- und Postautomatisierung entwickelt, wurde vom Magazin Logistics Matters mit dem Warehouse Solution of the Year Award 2026 ausgezeichnet. OPEX erhielt den Award für seine einzigartige Kühlhauslösung mit mehreren Temperaturzonen und verschiedenen Tiefen für automatisierte Lagerabwicklungssysteme, die im Rahmen einer strategischen Technologiepartnerschaft mit dem Kühlketten-Innovator Peltier realisiert wurde. Im Zuge dieser Zusammenarbeit wurden die branchenführenden automatisierten Lager- und Kommissioniersysteme (AS/RS) Perfect Pick und Infinity von OPEX durch die Integration des Peltier Tote um Multitemperaturfunktionen erweitert.

"Wir sind hocherfreut über diese bedeutende Auszeichnung durch das Magazin Logistics Matters", so Monty McVaugh, Head of Product, Warehouse Automation, bei OPEX. "Durch die Integration der Tote-Technologie von Peltier in die bestehenden Systeme Perfect Pick und Infinity bietet OPEX eine flexible, skalierbare, effiziente und umweltfreundliche Kühlhauslösung. Dabei handelt es sich um einen wegweisenden Ansatz, der die reibungslose Lagerung und Kommissionierung von Produkten bei Raumtemperatur, gekühlten und tiefgekühlten Produkten über ein einziges AS/RS ermöglicht."

Mit der Option, Peltier-Behälter in OPEX-AS/RS-Lösungen zu integrieren, können Kunden aus den Bereichen Lebensmittelhandel, Pharma und Biowissenschaften gekühlte und tiefgekühlte Produkte in einer normalen Umgebungslagerhalle lagern und abrufen. Dadurch entfallen kostspielige Tiefkühlkammern oder spezielle Infrastrukturen. Der Behälter verfügt über präzise, individuell regelbare Temperatursollwerte und IoT-Konnektivität, sodass die Lagerbedingungen über integrierte API-Nachrichten in Echtzeit überwacht und gesteuert werden können. Während der Lagerung in mehrfachtiefer Einlagerung wird jeder Behälter mit Strom versorgt. Beim Transport sorgen die robotergestützten Fahrzeuge OPEX iBOT für eine konstante Temperatur, um eine lückenlose Kühlkette zu gewährleisten.

Im Mai nahmen OPEX-Vertreter bei einem Event in Coventry den Warehouse Automation Solution of the Year Award entgegen. Dieser Preis ist einer von mehreren Warehouse Transformation Awards, die jährlich von Logistics Matters verliehen werden, dem führenden britischen Magazin und Internetportal, das Produkte, Lösungen und Partner für die Bereiche Materialfluss, Logistik und Lieferkette vorstellt. Die Warehouse Transformation Awards würdigen Personen und Teams, die im Bereich Lagerhaltung und Logistik neue Maßstäbe setzen.

Seit mehr als 50 Jahren bietet OPEX individuell angepasste Technologielösungen an, die Kunden weltweit dabei unterstützen, ihre Arbeitsabläufe zu verbessern, Kosten zu senken und die Effizienz ihrer Infrastruktur zu steigern. Das beeindruckende Portfolio des Unternehmens mit mehr als 350 Patenten unterstreicht seinen Anspruch, Branchentrends zu setzen und Automatisierungstechnologien kontinuierlich weiterzuentwickeln, die geschäftliche Abläufe nachhaltig verändern.

Über OPEX

OPEX Corporation ist ein weltweiter Marktführer im Segment Next Generation Automation und bietet innovative, einzigartige Lösungen für die Lager-, Dokumenten- und Postautomatisierung. Das Unternehmen OPEX hat seinen Hauptsitz in Moorestown, US-Bundesstaat New Jersey, und Niederlassungen in Pennsauken (New Jersey), Plano (Texas), Frankreich, Deutschland, der Schweiz, Großbritannien und Australien. Die fast 1.600 Mitarbeiter von OPEX entwickeln und liefern kontinuierlich maßgeschneiderte, skalierbare Technologielösungen, die die geschäftlichen Herausforderungen heute und in der Zukunft bewältigen.

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