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US-Spot-Bitcoin-ETFs verzeichneten elf Handelstage in Folge Nettoabflüsse von insgesamt 3,45 Milliarden Dollar, die längste Abfluss-Serie seit der Einführung dieser Produkte. Die Bitcoin Prognose für Juni hängt nun davon ab, ob institutionelle Käufer zurückkehren oder weiter in KI-Aktien rotieren. BTC eröffnete den Juni nahe 72.500 Dollar, nachdem der Mai 2,43 Milliarden Dollar an Nettoabflüssen brachte, der schlechteste Monat von 2026. Am 2. Juni fiel Bitcoin unter die Marke von 70.000 Dollar und handelt nahe 69.400 Dollar. Strategy offenbarte in einer SEC-Meldung den Verkauf von 32 BTC, den ersten Verkauf seit Dezember 2022. BlackRocks IBIT und Fidelitys FBTC führten die Verkaufswelle an. Der Abverkauf trifft auf eine Rally bei KI-Aktien, wobei Nvidia allein sechs Prozent zulegte. Kapital fließt gezielt aus Krypto in Technologiewerte, doch die Bitcoin Prognose zeigt auch einen Pfad zur Erholung. Dieser Artikel erklärt, welche Marken entscheiden und welches Presale-Projekt genau jetzt von der Angst profitiert.

Bitcoin Prognose unter Druck: ETF-Rekord-Abflüsse und Strategys erster BTC-Verkauf

US-Spot-Bitcoin-ETFs verloren in elf aufeinanderfolgenden Handelstagen rund 3,45 Milliarden Dollar, die längste und größte Abzugswelle seit dem Produktstart 2024 laut CoinDesk. BlackRocks IBIT und Fidelitys FBTC führten die Verkäufe an. BTC eröffnete den Juni nahe 72.500 Dollar, nachdem der Mai 2,43 Milliarden Dollar Nettoabflüsse verbucht hatte, den schlechtesten Monat des Jahres. Strategy offenbarte am 1. Juni den Verkauf von 32 BTC zwischen dem 26. und 31. Mai zu einem Durchschnittspreis von 77.135 Dollar. Die 2,5 Millionen Dollar dienten zur Finanzierung von Vorzugsaktiendividenden, und der Verkauf entspricht 0,0038 Prozent der Gesamtbestände von über 843.000 BTC.

Dennoch fiel Bitcoin unter 70.000 Dollar, weil der symbolische Bruch mit der jahrelangen Nie-Verkaufen-Doktrin die Stimmung stärker traf als die Zahlen rechtfertigen. Am 2. Juni handelt BTC nahe 69.400 Dollar laut Yahoo Finance, mehr als 45 Prozent unter dem Allzeithoch von rund 126.200 Dollar vom Oktober 2025. Mt.-Gox-Transfers von Teilen der verbliebenen 34.500 BTC verstärkten die Angst am Markt. Derivate-Liquidationen von rund einer Milliarde Dollar beschleunigten den Kursrückgang in der vergangenen Woche. Goldman Sachs reduzierte seinen BTC-ETF-Anteil um zehn Prozent, und Jane Street kürzte Bestände um 70 Prozent.

Die Bitcoin Prognose bleibt bullisch, wenn BTC die Zone von 76.400 bis 76.700 Dollar zurückerobert. Über dieser Hürde sieht CoinDCX 78.000 und dann 81.000 Dollar. Die Unterstützung liegt bei 68.700 Dollar; ein Bruch öffnet den Weg Richtung 65.000 Dollar. Die Fed-Sitzung am 16. und 17. Juni gilt als Schlüssel. In diesem Umfeld aus Angst und ETF-Abflüssen suchen Wallets nach Einstiegen, die unabhängig von institutionellen Strömen funktionieren.

Pepeto: Warum Wallets während des BTC-Abverkaufs in den Vorverkauf wechseln

Wenn Bitcoin-ETFs in elf Sitzungen 3,45 Milliarden Dollar verlieren und große Werte Boden abgeben, bestraft der Markt Halter, die auf eine Fortsetzung der Rally gesetzt hatten. Pepeto bietet einen Einstieg, der unabhängig von ETF-Strömen funktioniert - genau dann, wenn die Bitcoin Prognose Unsicherheit zeigt.

Pepeto wird von funktionierenden Werkzeugen gestützt, die Kapital schützen - Schutz, der bei großen Coins erst durch institutionelle Produkte wie ETFs entsteht, gerade dort, wo das Geld aktuell abfließt. Als laufende Handelsplattform liefert Pepeto, was reine Coins nicht bieten: einen Einstieg vor dem Listing mit Produkten, die bereits aktiv sind. Geleitet vom Mitgründer des originalen Pepe Coin und mit einem ehemaligen Binance-Experten im Entwicklungsteam.

PepetoSwap wickelt Tauschvorgänge gebührenfrei ab, damit Gewinne nicht durch Kosten aufgezehrt werden - eine Eigenschaft, die in einer Phase fallender BTC-Kurse besonders zählt. Die Cross-Chain-Bridge verschiebt Bestände gebührenfrei zwischen Netzwerken und gibt Haltern mit einem Klick Zugang zu Liquidität, die früher mehrere Gebühren erforderte. Der Risikoscanner durchleuchtet jeden Token-Vertrag vor dem Kauf und fängt unseriöse Projekte ab, bevor Verluste entstehen.

SolidProof hat den gesamten Code geprüft und verifiziert, bevor der erste Dollar in den Vorverkauf floss. Entscheidend: Diese Werkzeuge laufen bereits und sind vor dem erwarteten Binance-Listing aktiv. Die frühe Dynamik zog über 10 Millionen Dollar an, während der Großteil des Marktes wegen der BTC-ETF-Abflüsse in Angst verharrte, und Analysten prognostizieren Kursgewinne von 100x bis 300x, sobald der Token an großen Börsen gehandelt wird.

Der Einstiegspreis liegt bei 0,0000001871 Dollar - eine Zahl, die klein wirkt, bis das Listing sie in den Preis verwandelt, den jeder späte Käufer gerne gesichert hätte. Die offizielle Pepeto-Website zeigt den aktuellen Vorverkaufsstatus und alle Details zum Einstieg, solange das Fenster offen bleibt.

Fazit: Bitcoin Prognose und Pepeto im Juni 2026

Während Bitcoin-ETFs 3,45 Milliarden Dollar in elf Sitzungen verlieren, liegt der schärfste Einstieg dort, wo die Wallets bereits positioniert sind. Über 10 Millionen Dollar während des größten ETF-Abverkaufs der Geschichte zeigen, dass informiertes Kapital seine Wahl getroffen hat. Auf der offiziellen Pepeto-Website wird dieser Einstieg noch angeboten - sobald das Listing eintrifft, verschwindet der aktuelle Preis.

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