Ziel der Zusammenarbeit ist die beschleunigte Einführung der EPR-Spektroskopie in der Strukturbiologie und der Wirkstoffforschung

High Q Technologies, ein Entwickler von quantengestützten Systemen für die Elektronenspinresonanzspektroskopie (Electron Paramagnetic Resonance, EPR), und Creative Biostructure, ein Auftragsforschungsunternehmen für Strukturbiologie, haben heute eine strategische Partnerschaft bekannt gegeben, um die Einführung der EPR-Spektroskopie zur Untersuchung der Proteindynamik in der pharmazeutischen und biotechnologischen Forschung zu fördern.

Da sich die Arzneimittelforschung zunehmend auf ungeordnete, flexible und krankheitsrelevante Proteinsysteme konzentriert, die allein durch statische Strukturmethoden nicht vollständig verstanden werden können, gewinnt die EPR-Spektroskopie zunehmend an Bedeutung. In der Vergangenheit wurde ihre Verbreitung jedoch durch die Komplexität der Geräte und Arbeitsabläufe sowie durch den Bedarf an spezifischem Fachwissen in den Bereichen Versuchsplanung und Datenauswertung eingeschränkt. Durch den Einsatz von Quantensensortechnologie konnte FATHOM EPR diese Herausforderungen überwinden.

Durch die Bereitstellung einzigartiger Messungen von Long-Range-Entfernungen können Forscher mit FATHOM EPR Konformationsensembles und molekulare Bewegungen untersuchen, die bei den derzeit am schwierigsten zu behandelnden Gesundheitsproblemen eine Rolle spielen, bei denen intrinsische Unordnung, Aggregation und dynamische Zwischenzustände die Pathologie bestimmen. Creative Biostructure wird im Rahmen der Partnerschaft wissenschaftliche Beratung, Unterstützung bei der Versuchsplanung und Anleitung zu Arbeitsabläufen für Organisationen bereitstellen, die die FATHOM EPR-Spektroskopieplattform von High Q Technologies einsetzen.

"Bei der Arzneimittelentwicklung wird zunehmend ein Schwerpunkt auf das Verständnis des Verhaltens von Proteinen in Bewegung gelegt", so Don Carkner, Managing Director bei High Q Technologies. "Mit FATHOM bietet die quantengestützte EPR-Spektroskopie nun einen Weg, diese dynamischen Systeme zu erforschen und durch die Partnerschaft mit Creative Biostructure werden wir diese Möglichkeiten in der Strukturbiologie und in den Arbeitsabläufen der Arzneimittelentwicklung zugänglicher machen."

Tony Zhang, Principal Scientist bei Creative Biostructure, sagte: "Die moderne Strukturbiologie entwickelt sich in Richtung der Integration synergetischer Techniken, um komplexe biomolekulare Systeme zu verstehen. Die EPR-Spektroskopie fügt eine wichtige Dimension dynamischer Informationen hinzu, die Methoden wie Kryo-EM, NMR-Spektroskopie und computergestützte Modellierung ergänzt."

Unternehmen, die an den EPR-Spektroskopie-Dienstleistungen von Creative Biostructure interessiert sind oder weiterführende Informationen wünschen, finden diese unter https://www.creative-biostructure.com/quantum-epr-spectroscopy-platform.htm.

Über High Q Technologies

High Q Technologies ist ein innovatives Unternehmen, das mithilfe von Quantensensortechnologie EPR-Spektrometer für die Proteindynamik entwickelt. Die Mission von High Q besteht darin, die Bestimmung von Proteinstrukturen, die Zukunft der Wirkstoffforschung und die Entwicklung neuartiger Therapeutika neu zu definieren.

Erfahren Sie mehr über High Q Technologies und FATHOM unter http://www.highqtechnologies.com

Über Creative Biostructure

Creative Biostructure ist ein Anbieter von Dienstleistungen im Bereich der Strukturbiologie, einschließlich Kryo-EM, NMR-Spektroskopie, Röntgenkristallographie, Charakterisierung von Membranproteinen sowie Unterstützung bei der strukturbasierten Entwicklung von Arzneimitteln. Das Unternehmen unterstützt globale Forschungsorganisationen bei der Bestimmung von Proteinstrukturen und der molekularen Charakterisierung in einer Vielzahl von Therapiebereichen.

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High Q Technologies

Glen Gregory

Director of Sales and Marketing

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Creative Biostructure

Tony Zhang

Principal Scientist

xinyan.zhang@creative-biostructure.com