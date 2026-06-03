Bitcoin Prognose nach dem Absturz unter 70.000 Dollar, was Strategy-Verkauf und ETF-Abflüsse verraten

Anzeige / Werbung

Bitcoin fällt am 2. Juni 2026 unter 70.000 Dollar und erreicht den tiefsten Stand seit April dieses Jahres. An einem einzigen Handelstag verliert BTC fast sechs Prozent und rutscht zeitweise auf 67.468 Dollar, während die Marktkapitalisierung auf rund 1,33 Billionen Dollar sinkt. Michael Saylors Strategy hat zum ersten Mal seit 2022 Bitcoin verkauft, und Spot-ETFs verzeichnen elf Tage in Folge Abflüsse mit einer Gesamtsumme von knapp 3 Milliarden Dollar. Über 155.000 Trader wurden in den vergangenen 24 Stunden liquidiert. Anleger ziehen Kapital aus Kryptowährungen ab, während andere Sektoren wie künstliche Intelligenz bessere Ergebnisse liefern. Trotzdem halten Langzeithalter ihre Bestände und verlangsamen den Verkauf, was auf eine mögliche Akkumulationsphase hindeutet. Die Bitcoin Prognose steht vor einer Richtungsentscheidung, die den Rest des Jahres prägen wird. Wer nach Chancen in der Korrektur sucht, findet in diesem Artikel mehr als nur eine Analyse der großen Coins.

Bitcoin Prognose unter Druck: Strategy verkauft BTC, ETF-Abflüsse brechen Rekorde

Strategy meldete in einem SEC-Filing am 1. Juni, dass das Unternehmen zwischen dem 26. und 31. Mai 32 BTC zu einem Durchschnittspreis von 77.135 Dollar pro Coin verkauft hat, wie CoinDesk berichtete. Der Erlös von 2,5 Millionen Dollar diente der Finanzierung von Dividenden auf Vorzugsaktien.

Innerhalb weniger Stunden fiel BTC unter 72.000 Dollar, und mehr als 93 Millionen Dollar an Futures-Positionen wurden in einer einzigen Sitzung liquidiert. Es war der erste Bitcoin-Verkauf von Strategy seit vier Jahren, und die Nachricht traf die Marktstimmung härter als der tatsächliche Verkaufsbetrag erwarten ließ. Das Unternehmen hält weiterhin 843.706 BTC, doch der symbolische Bruch mit der Halte-Strategie erschütterte das Vertrauen.

US-Spot-Bitcoin-ETFs haben laut CoinPedia elf Tage in Folge Abflüsse verbucht, mit insgesamt knapp 3 Milliarden Dollar an abgezogenem Kapital. Allein am 1. Juni verzeichneten Bitcoin-ETFs Nettoabflüsse von rund 483,8 Millionen Dollar, wobei BlackRocks IBIT fast 440 Millionen Dollar davon ausmachte. Über 155.000 Trader wurden in den vergangenen 24 Stunden liquidiert, mit einem Gesamtvolumen von 798 Millionen Dollar. Bitcoin allein verursachte rund 458 Millionen Dollar an Long-Liquidationen, und die größte Einzelliquidation auf Binance erreichte 23,99 Millionen Dollar.

Die Bitcoin Prognose zeigt gemischte Signale für den Rest des Monats, wobei die Unterstützung im Bereich von 68.000 bis 70.000 Dollar liegt. Ein Durchbruch über 74.000 Dollar könnte kurzfristige Dynamik auslösen, indem gehebelte Short-Positionen zur Liquidation gezwungen werden. On-Chain-Daten deuten darauf hin, dass Langzeithalter ihren Verkauf verlangsamt haben, was auf eine beginnende Akkumulationsphase hindeutet. Falls die ETF-Abflüsse sich stabilisieren, sehen Analysten einen möglichen Anstieg Richtung 80.000 bis 85.000 Dollar bis zum Spätsommer. Doch solange der Verkaufsdruck anhält, bleibt die Korrektur das bestimmende Thema, und Anleger suchen nach Einstiegen, die von der nächsten Phase profitieren können.

Pepeto: Wo sich Presale-Kapital während der Bitcoin-Korrektur sammelt

Die Bitcoin Prognose zeigt fallende Kurse, während Institutionen Kapital abziehen und die Stimmung am Markt auf dem tiefsten Punkt seit Monaten liegt. Doch genau in diesem Umfeld hat Pepeto bereits mehr als 10 Millionen Dollar eingesammelt und den Presale durch jede Phase hindurch erweitert, .

Der Schöpfer des ursprünglichen Pepe-Coins hat PepetoSwap als gebührenfreie Handelsplattform gebaut, bei der jeder Trade ohne Kommissionen abgewickelt wird und der volle Gewinn beim Halter bleibt. Die Cross-Chain-Bridge bewegt Token zwischen Blockchains ohne Kosten.

Frisches Kapital, das bei Korrekturen wie dieser aus Large Caps abfließt, sucht immer nach früheren Einstiegen mit mehr Spielraum nach oben, und Pepeto ist der Punkt, an dem diese Rotation gerade stattfindet.

Mehr als 10 Millionen Dollar flossen in den Presale bei einem Einstiegspreis von 0,0000001871 Dollar pro Token. SolidProof hat die Codebasis vor dem Start auditiert.

Jedes Tool der Handelsplattform ist bereits vor dem Börsenstart aktiv und verarbeitet echtes Volumen, .

Fazit zur Bitcoin Prognose und zum Presale-Fenster

Der Verkauf von Strategy und die rekordhohen ETF-Abflüsse zeigen einen Wandel in der Art, wie Institutionen mit der Bitcoin Prognose umgehen. Pepeto, das Projekt desselben Pepe-Coin-Schöpfers mit einem nahenden Börsenstart, zeigt auf der offiziellen Pepeto-Website mehr als 10 Millionen Dollar an eingesammeltem Kapital, während der breite Markt zurückwich. Sobald der Börsenstart kommt, schließt sich das Fenster.

Jetzt die offizielle Pepeto-Website besuchen

FAQ

Wie sieht die Bitcoin Prognose für Juni 2026 aus?

Die Bitcoin Prognose zeigt BTC bei rund 69.000 Dollar mit einer Unterstützung bei 68.000 Dollar und einem Widerstand bei 74.000 Dollar. Rekordhohe ETF-Abflüsse von knapp 3 Milliarden Dollar über elf Tage belasten das kurzfristige Bild, während Langzeithalter erste Akkumulationssignale senden.