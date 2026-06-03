Mit einem verwalteten Vermögen von über 1 Milliarde US-Dollar bekräftigt Blue Cloud Ventures sein Engagement für die nächste Generation von KI-gestützten Unternehmenssoftware-Unternehmen

Blue Cloud Ventures (BCV), eine auf Investitionen in Unternehmen für Unternehmenssoftware spezialisierte Venture-Capital-Gesellschaft, gab den endgültigen Abschluss ihres fünften Fonds, Blue Cloud Ventures V (BCV V), bekannt. Dieser Meilenstein untermauert das anhaltende Bestreben des Unternehmens, wegweisende Unternehmen zu unterstützen, die im Zeitalter der KI erfolgreich sein werden.

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Im Mittelpunkt der Strategie von BCV steht es, eine tiefe Überzeugung von Unternehmen zu entwickeln und diese zu fördern, die das Potenzial besitzen, ganze Branchen zu prägen oder neu zu gestalten. Mit BCV V bekräftigt das Unternehmen seine auf KI ausgerichtete Investitionsstrategie und strebt danach, visionäre Teams auf ihrem langfristigen Wachstumskurs zu begleiten und zu unterstützen, während diese Systeme entwickeln, die das Rückgrat moderner Unternehmen bilden werden.

Blue Cloud investiert in der Regel zwischen 10 und 30 Millionen US-Dollar als Lead-Investor, Co-Lead-Investor oder Co-Investor. Über die Unterstützung in den Bereichen Strategie, Personalbeschaffung und Kundenvermittlung hinaus bietet das Unternehmen drei einzigartige Wertpfeiler: fundiertes operatives Fachwissen durch ein Netzwerk von über 100 Tech-Gründern und CEOs, von denen viele als Kommanditisten (LPs) an BCV-Fonds beteiligt sind; Unterstützung bei der globalen Expansion durch internationale LPs und operative Partner in Europa, dem Nahen Osten und Asien; sowie spezialisierte Expertise in den Bereichen Kapitalbeschaffung und Durchführung von M&A-Transaktionen, die auf dem Investmentbanking-Hintergrund des Teams aufbaut.

"Wir glauben, dass wir uns in der Anfangsphase eines massiven Strukturwandels im Bereich der Unternehmenssoftware befinden", sagte Rami Rahal, Gründer und Managing Partner bei Blue Cloud Ventures. "Unser Ziel ist es, mit den Wegbereitern dieses Wandels zusammenzuarbeiten, um sicherzustellen, dass sie über die nötigen Voraussetzungen und die strategische Unterstützung verfügen, um sich im Zeitalter der KI als maßgebliche Informationsquellen zu etablieren."

BCV V hat bereits in mehrere marktführende Unternehmen investiert, darunter:

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: Eine KI-gestützte Plattform für die Planung im Einzelhandel und die Optimierung der Lieferkette Sanity : Das moderne Content-Betriebssystem für das Zeitalter der KI

: Das moderne Content-Betriebssystem für das Zeitalter der KI RapidFort : Ein Pionier im Bereich der Optimierung der Angriffsfläche von Software und der Sicherheit in der Lieferkette

: Ein Pionier im Bereich der Optimierung der Angriffsfläche von Software und der Sicherheit in der Lieferkette Writer: Eine führende Plattform für generative KI für Unternehmen

BCV V verzeichnete sein erstes Liquiditätsereignis nach der Übernahme von Forethought durch Zendesk im März 2026. BCV V leitete im April 2025 die 25-Millionen-Dollar-Finanzierungsrunde von Forethought und unterstützte damit dessen bahnbrechende Kundendienstplattform auf Basis agentenbasierter KI.

Der Erfolg von BCV V wurde durch die unerschütterliche Unterstützung unserer Kommanditisten ermöglicht. Zu unserem Investorenstamm zählen erstklassige institutionelle Investoren, Family Offices sowie ein umfangreiches Netzwerk erfolgreicher Technologieunternehmer und Führungskräfte.

"Dies war eines der anspruchsvollsten Fundraising-Umfelder, das unsere Branche seit Jahren erlebt hat. Wir sind unseren LPs unglaublich dankbar, von denen viele bereits seit unserem ersten Fonds an unserer Seite stehen", sagte Joel Lou, Gründer und Operating Partner bei Blue Cloud Ventures. "Dank ihrer Unterstützung können wir flexibel bleiben, während wir uns in der sich rasch wandelnden KI-Landschaft zurechtfinden."

Über Blue Cloud Ventures

Blue Cloud Ventures ist eine in New York ansässige Venture-Growth-Gesellschaft, die in führende Unternehmen aus den Bereichen SaaS, Infrastruktur und Open-Source-Software investiert. BCV kann auf eine Erfolgsbilanz bei der Begleitung visionärer Unternehmer vom Wachstum bis zum Exit zurückblicken und verfügt über ein Portfolio von über 50 branchenprägenden Softwareunternehmen in den Vereinigten Staaten, Kanada und Europa.

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