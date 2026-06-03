Kooperation wird die Weiterentwicklung der Dragonfly-Plattform von Xsolis beschleunigen und schnellere, besser abgestimmte Versorgungsentscheidungen von Dienstleistern und Kostenträgern im Gesundheitswesen fördern

HTEC, ein weltweit tätiges Unternehmen, das sich auf KI-gestützte Technik und die Entwicklung digitaler Produkte spezialisiert hat, gab heute eine strategische Partnerschaft mit Xsolis bekannt, einem Unternehmen für KI-gestützte Technologie, das ineffiziente Verwaltungsverfahren reduziert, indem es die Kooperation zwischen Dienstleistern und Kostenträgern im Gesundheitswesen fördert.

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HTEC, the global AI-first engineering and digital product development company, today announced a strategic partnership with Xsolis, an AI-driven technology company that reduces administrative waste by enabling collaboration between healthcare providers and payers.

Die Entscheidung, ob eine Behandlung medizinisch notwendig ist, welche Versorgungsstufe ein Patient benötigt und ob diese Versorgung genehmigt wird, ist weiterhin ein langsamer, manueller und häufig inkonsistenter Prozess. Die entsprechende Funktion wird als Utilization Management bezeichnet und sitzt im Zentrum des Gesundheitsbetriebs basiert aber immer noch stark auf fragmentierten Daten, manuellen Prüfungen und subjektiven Beurteilungen. Dies führt zu Verzögerungen in der Versorgung, hohem Verwaltungsaufwand, steigenden Kosten und Reibungen zwischen Dienstleistern und Kostenträgern.

Xsolis reagiert auf diese Herausforderungen mit seiner Dragonfly-Plattform, die die Entscheidungsfindung durch Echtzeit-Patientendaten, maschinelles Lernen und prädiktive Analysen objektiver, schneller und transparenter macht. Die Plattform analysiert kontinuierlich den Zustand des Patienten und die Versorgungsanforderungen und hilft Gesundheitseinrichtungen dadurch, sich schneller auf medizinische oder pflegebezogene Entscheidungen zu einigen. Gleichzeitig reduziert sie betriebliche und administrative Ineffizienzen und Reibungen zwischen Dienstleistern und Kostenträgern.

Durch diese Partnerschaft wird HTEC eine zentrale Rolle beim Voranbringen der Dragonfly-Plattform spielen, indem es den KI-gestützten Produktentwicklungs- und Softwareentwicklungs-Lebenszyklus (SDLC) durch umfangreiche Expertise sowie skalierbare cloudbasierte Systeme und KI-Tools ergänzt.

HTEC wird die Weiterentwicklung der prädiktiven Funktionen der Plattform in wichtigen Arbeitsabläufen im Gesundheitswesen unterstützen, darunter Utilization Management, Vorhersage der Entlassungsbereitschaft, Verwaltung von Beschwerden und Ablehnungen und operative Analysen für Dienstleister und Kostenträger. Schwerpunkt der Kooperation wird die Einbettung agentischer KI sein, um die Automatisierung von Arbeitsabläufen zu verbessern, die datengestützte Entscheidungsfindung zu beschleunigen und betriebliche Intelligenz zu optimieren, während gleichzeitig die zugrundeliegende technische Umgebung modernisiert wird, um die Innovation zu forcieren und die Einhaltung strenger Vorschriften im Gesundheitswesen sicherzustellen.

Ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal der Partnerschaft ist das Konzept der KI-gestützten Softwarebereitstellung von HTEC. Durch die Integration von KI in den gesamten SDLC von der Übersetzung der Produktanforderungen und der Generierung von Spezifikationen bis hin zur Forcierung der Qualitätssicherung in der Entwicklung, der Codeprüfung und der Bereitstellungsverfolgung hilft HTEC Organisationen dabei, die technische Effizienz zu verbessern, die Dauer bis zur Entlassung zu verkürzen und neue Funktionen schneller auf den Markt zu bringen. In enger Zusammenarbeit mit Xsolis wird HTEC dabei unterstützen, die richtigen KI-fähigen Engineering-Verfahren und -Tools zu identifizieren und zu implementieren, um die Produktentwicklung zu optimieren und gleichzeitig die Zuverlässigkeit, Transparenz und Compliance aufrechtzuerhalten, die in Technologieumgebungen im Gesundheitswesen erforderlich sind.

"Xsolis widmet sich einigen der aus betrieblicher Sicht komplexesten Herausforderungen im Gesundheitsbereich durch KI-gestützte klinische und betriebliche Entscheidungsunterstützung", sagte Lawrence Whittle, Chief Strategy Officer bei HTEC. "Wir freuen uns darauf, mit unserem technischen Healthcare-Know-how und dem auf KI ausgerichteten Bereitstellungskonzept die Weiterentwicklung der Dragonfly-Plattform unterstützen zu können. Gemeinsam möchten wir Gesundheitseinrichtungen zu einem effizienteren Betrieb verhelfen und gleichzeitig die Erfahrung von Dienstleistern, Kostenträgern und Patienten verbessern."

"HTEC hob sich durch seine starke Engineering-Kultur, seine Expertise in der Gesundheitsbranche und seinen praktischen Ansatz zur Anwendung von KI in Produktinnovation und Softwarebereitstellung deutlich ab", sagte Zach Evans, CTO bei Xsolis. "Wir sehen HTEC als strategischen Partner bei der weiteren Expansion der Dragonfly-Plattform, der helfen kann, die Innovation zu beschleunigen und gleichzeitigt die Zuverlässigkeit, Compliance und betriebliche Exzellenz aufrechtzuerhalten, die unsere Kunden erwarten."

Die Kooperation verdeutlicht das gemeinsame Engagement, eine der dringendsten Herausforderungen des Gesundheitswesen zu lösen: wie schnellere und besser abgestimmte Versorgungsentscheidungen bereitgestellt und gleichzeitig Kosten und Komplexität gesenkt werden können. Durch die Kombination der KI-gestützten Entscheidungsintelligenz von Xsolis und der Fähigkeit von HTEC, fortschrittliche KI-Systeme zu entwickeln, zu skalieren und zu operationalisieren, kann die Partnerschaft messbaren Erfolg in Gesundheitseinrichtungen erzielen.

Über Xsolis

Xsolis ist ein KI-gestütztes Unternehmen, das Verwaltungsineffizienzen reduziert, indem es die Kooperation von Dienstleistern und Kostenträgern im Gesundheitswesen ermöglicht. Dragonfly, seine KI-gestützte proprietäre Plattform, ist die erste und einzige Lösung, die prädiktive Echtzeitanalysen einsetzt, um kontinuierlich einen objektiven Wert der medizinischen Notwendigkeit zuzuordnen und die voraussichtliche Versorgungsstufe für jeden Patienten zu bewerten, was einen effizienteren Betrieb im Gesundheitswesen ermöglicht. Xsolis hat seinen Hauptsitz in Franklin, Tennessee. Weitere Informationen finden Sie unter www.xsolis.com.

Über HTEC

HTEC Group Inc. ist ein weltweit tätiger, auf KI ausgerichteter Anbieter von Dienstleistungen im Bereich des Designs und der Entwicklung komplexer eingebetteter Software und Hardware, der sich auf die Bereiche Spitzentechnologie, Finanzdienstleistungen, Medizintechnik, Automobilindustrie, Telekommunikation sowie Unternehmenssoftware und -plattformen spezialisiert hat. HTEC verfügt über eine nachgewiesene Erfolgsbilanz bei der Unterstützung von Fortune-500-Unternehmen und schnell wachsenden Unternehmen bei der Lösung komplexer technischer Herausforderungen, der Steigerung der Effizienz, der Reduzierung von Risiken und der Beschleunigung der Markteinführung. HTEC ist stolz darauf, Spitzenkräfte anzuziehen, und hat die Standorte seiner über 20 Kompetenzzentren strategisch ausgewählt, um dies zu ermöglichen.

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