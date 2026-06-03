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Der Bitcoin Kurs ist Anfang Juni unter die Marke von 70.000 Dollar gerutscht, und allein im Mai zogen Anleger 2,3 Milliarden Dollar aus den Spot ETFs ab. Das war der größte Monatsabfluss des gesamten Jahres 2026. Gleichzeitig haben große Wallets mehr als 6.000 BTC verkauft, während langfristige Halter ihre Bestände innerhalb einer Woche um fast 8 Prozent reduziert haben. Viele Anleger stellen sich jetzt eine einfache Frage, nämlich wohin dieses Kapital fließt, wenn es Bitcoin verlässt. Denn das Geld verschwindet nicht, es sucht nach dem nächsten Einstieg mit echtem Aufwärtspotenzial. Dieser Artikel zeigt, warum der Bitcoin Kurs unter Druck steht und welche Daten hinter dem aktuellen Abverkauf stecken. Wir schauen auf die jüngsten ETF Zahlen, auf das Verhalten der großen Wallets und auf die wichtigen Marken im Chart. Wir ordnen auch ein, was die historische Widerstandslinie beim 200 Tage Durchschnitt für die kommenden Wochen bedeutet. So bekommen Sie ein klares Bild davon, ob die Erholung trägt oder ob weitere Verluste drohen.

Bitcoin Kurs fällt unter 70.000 Dollar während ETFs Milliarden verlieren

Der Bitcoin Kurs notierte Anfang Juni rund um die Marke von 70.000 Dollar, nachdem er Anfang des Monats kurz darunter gefallen war. Damit hat sich der Kurs deutlich von seinem Allzeithoch bei rund 126.000 Dollar entfernt, das er im Oktober 2025 erreicht hatte. Der Rückgang trifft den Markt in einer Phase, in der das Vertrauen großer Investoren spürbar nachlässt.

Die elf US Spot Bitcoin ETFs verzeichneten im Mai Nettoabflüsse von 2,3 Milliarden Dollar, dem größten Monatswert des Jahres 2026, wie BeInCrypto berichtet. Das war zugleich der stärkste Rückzug seit November 2025 und kehrte zwei Monate mit Zuflüssen um. Im April waren noch 1,97 Milliarden Dollar zugeflossen, im März weitere 1,32 Milliarden Dollar.

Auffällig ist, dass Bitcoin im Mai nur um knapp 4 Prozent nachgab, der Abfluss aber rund zehnmal so groß war wie im Februar. Große Wallets mit 1.000 BTC oder mehr verkauften in derselben Zeit über 6.000 Bitcoin und erhöhten so den Verkaufsdruck. Anfang Juni notierte der Kurs zeitweise sogar unter 70.000 Dollar, dem schwächsten Stand seit April, wie finanznachrichten.de meldet.

Hinzu kommt eine wichtige charttechnische Hürde, denn der 200 Tage Durchschnitt verläuft bei etwa 82.000 Dollar. Über dieser Linie hat Bitcoin seit Januar 2026 keinen Tagesschluss mehr geschafft, was viele Anleger nervös macht. Selbst eine Erholung auf 100.000 Dollar wäre nur ein Plus von rund 40 Prozent über viele Monate.

Für ein großes Asset wie Bitcoin ist die Aufwärtsbewegung durch die enorme Marktkapitalisierung begrenzt. Genau deshalb richtet sich der Blick vieler Wallets bereits auf kleinere Projekte, die ein echtes Produkt mitbringen und noch ganz am Anfang stehen.

Was der Bitcoin Kurs und Pepeto zeigen, während Kapital rotiert

Das Kapital, das die Bitcoin ETFs verlässt, sucht nach Einstiegen, bei denen sich Risiko und Ertrag noch lohnen. Während der Bitcoin Kurs Mühe hat, seine Widerstände zurückzuerobern, fließt ein Teil dieses Geldes in ein junges Projekt mit fertigem Produkt. Pepeto ist ein Handelsnetzwerk mit einer chainübergreifenden Brücke, die Token ohne Kosten zwischen Blockchains überträgt. Dazu kommt ein Vertragsscanner, der jeden Token prüft, bevor ein Käufer sich festlegt, sodass Geld in geprüfte Positionen fließt statt in Fallen.

SolidProof hat den Programmcode vor dem Start auditiert. Mehr als 10 Millionen Dollar sind in einer Phase eingeflossen, in der BTC von 82.000 auf rund 70.000 Dollar fiel, was zeigt, dass diese Wallets aus Überzeugung kaufen und nicht aus Hype.

Der Einstieg bei 0,0000001871 Dollar ist der günstigste Kurs, zu dem dieser Token je gehandelt wird, und das funktionierende Netzwerk gibt Pepeto einen echten Nutzen, der den Preis nach dem Listing tragen kann.

Fazit zum Bitcoin Kurs und zum Presale-Einstieg

Solange der Bitcoin Kurs unter 70.000 Dollar feststeckt und die ETFs Milliarden verlieren, lautet die Frage nur, wann sich BTC erholt. Pepeto beantwortet sie mit über 10 Millionen Dollar an Kapital, einem aktiven Handelsnetzwerk und einem nahenden Binance Listing. Die offizielle Pepeto-Website ist der Ort, an dem dieser Einstieg gerade jetzt offensteht. Der Vorverkauf endet mit dem Listing.

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Häufige Fragen

Warum fällt der Bitcoin Kurs aktuell?

Der Bitcoin Kurs fällt, weil im Mai 2,3 Milliarden Dollar aus den Spot ETFs abflossen, dem größten Monatswert des Jahres 2026. Große Wallets verkauften über 6.000 BTC, und Bitcoin rutschte Anfang Juni unter 70.000 Dollar.