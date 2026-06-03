- Realisierung einer inneren Oberflächenrauheit von Ra 0,2 µm bei extrem kleinen Rohren mit 0,30 mm Innendurchmesser -

NIPPON KINZOKU CO., LTD. (TOKIO: 5491) (Hauptsitz: Minato-ku, Tokio) kündigt den Start eines Musterlieferungssystems für seine "Internally Polished Capillary Tubes" (innenpolierten Kapillarrohre) an.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260602433339/de/

Cross-section of the tube after polishing

Diese Rohre zeichnen sich durch eine deutlich verbesserte innere Oberflächenglätte bei extrem kleinen Abmessungen aus, was durch die Entwicklung einer unternehmenseigenen Innenpoliertechnologie erreicht wurde.

Aktuell planen und bauen wir die Fertigungsanlagen und streben die Serienproduktion noch im Geschäftsjahr 2027 an.

Hintergrund: Steigende Nachfrage nach "extrem kleinen Durchmessern und extrem glatten Innenflächen"

Wir haben bereits hochpräzise Rohre mit kleinem Durchmesser aus austenitischem Edelstahl mit einem Innendurchmesser (ID) von 0,50 mm und einer inneren Oberflächenrauheit von 0,5 µm entwickelt, die in verschiedenen Branchen sehr positiv bewertet wurden.

In den letzten Jahren hat die zunehmende Leistungsfähigkeit von Analyse-, Medizin- und Biotechnologiegeräten zu einem rasanten Anstieg der Nachfrage nach Kapillarrohren mit noch kleineren Durchmessern und glatteren Innenoberflächen geführt. Um bei einem Innendurchmesser von 0,30 mm ein Niveau der inneren Oberflächenrauheit zu erreichen, das mit herkömmlichen Herstellungsverfahren bislang nicht machbar war, haben wir unsere eigene Innenpoliertechnologie entwickelt.

Hauptmerkmale der "Internally Polished Capillary Tubes"

Dank unserer fortschrittlichen Präzisionsbearbeitungstechnologien zeichnet sich dieses Produkt durch folgende herausragende Eigenschaften aus:

Unvergleichliche innere Oberflächenglätte: Drastische Reduzierung der inneren Oberflächenrauheit von herkömmlich Ra 0,5 µm auf Ra 0,2 µm. Hohe dimensionale Präzision: Erzielt eine enge Innendurchmessertoleranz (ID-Toleranz) von ±0,03 mm bei extrem kleinen Abmessungen im Bereich von 0,30 bis 0,70 mm. Hervorragende Korrosionsbeständigkeit: Die Rohre bestehen aus hochwertigem austenitischem Edelstahl und eignen sich daher nicht nur ideal für Analyseinstrumente, sondern für vielfältige Anwendungen wie medizinische und biotechnologische Geräte, Halbleiter sowie Reinstgas-Versorgungssysteme.

Übersicht der Musterlieferung

Stahlgüte: Austenitischer Edelstahl (z. B. SUS304, SUS316L)

Austenitischer Edelstahl (z. B. SUS304, SUS316L) Verfügbare Größen: Außendurchmesser (OD) 1/16 Zoll (1,59 mm); Innendurchmesser (ID) 0,30 0,70 mm

Außendurchmesser (OD) 1/16 Zoll (1,59 mm); Innendurchmesser (ID) 0,30 0,70 mm Innere Oberflächenrauheit: Ra 0,2 µm

Ra 0,2 µm Produktform: Gerade Rohre (Maximale Länge: 500 mm)

(Bitte kontaktieren Sie uns, falls Sie andere als die oben aufgeführten Spezifikationen wünschen.)

Weitere Informationen finden Sie hier:

https://www.nipponkinzoku.co.jp/assets/images/2026/05/5d46845f68a4dab24425d1c94df13797.pdf

Über die NIPPON KINZOKU Group

Unsere Produkte werden in einer Vielzahl von Bereichen eingesetzt, von der Präzisionstechnik bis zur Bauindustrie. https://www.nipponkinzoku.co.jp/en/

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Abteilung für Produktionsverfahren und Support

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