© Foto: DALL-ESchwappt die KI-Welle endlich auf chinesische Werte über? Bislang stand die Tencent-Aktie in diesem Jahr auf der KI-Schattenseite, verlor rund 30 % an Wert. Jetzt springt der Kurs in die Höhe. Startet die KI-Aufholjagd?Der weltweite Hype um KI- und Halbleiter-Aktien ist bislang fast komplett an chinesischen Aktien vorbeigegangen. Jetzt könnte allerdings der KI-Drache aus dem Reich der Mitte erwacht sein. Geweckt hat ihn Tencent. Nach einem Bericht der Financial Times plant der chinesische Technologie-Konzern die Einführung eines KI-Agenten bei seiner Vorzeige-App. Eine der eh schon beliebtesten Apps der Welt bekommt wohl einen weiteren Trüffel verpasst. Die rund 1,4 Milliarden Menschen, …Den vollständigen Artikel lesen
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