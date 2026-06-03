FRANKFURT (dpa-AFX) - Am Mittwoch dürfte sich im Dax zunächst wenig tun. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start 0,1 Prozent tiefer auf 25.096 Punkte. Der Dax bleibt in Lauerstellung auf sein Rekordhoch vom Januar bei 25.507 Punkten, tut sich mit einem Vorstoß derzeit allerdings schwer.

Die Lage im Iran-Krieg bleibt unklar. US-Präsident Trump bekräftigte am Vorabend ungeachtet gegenteiliger Aussagen aus dem Iran, dass die Verhandlungen zwischen Washington und Teheran über einen Rahmenvertrag andauern. Vorher hatte es aus dem Iran geheißen, seit mehreren Tagen fänden keine Gespräche mehr statt. In der Nacht auf Mittwoch lieferten sich der Iran und die USA die schwersten Feuergefechte seit Beginn der Waffenruhe. Die Ölpreise liegen am Morgen leicht im Plus - eher ein Unsicherheitsfaktor für den Markt.

Davon ungeachtet setzte der japanische Nikkei 225 seine Rekordjagd fort und schloss sich damit den Höchstständen an der Wall Street sogar mit mehr Dynamik an. Die Anleger konzentrierten sich fast nur noch auf die Chancen des Boomthemas KI und verdrängten eine zunehmende Anzahl konjunktureller Warnsignale, sagte Marktexperte Stephen Innes.

Dieselbe Welt, die momentan ganz auf eine KI-getriebene Zukunft baue, sei abhängig von endlichen Energieressourcen, fragilen Handelsrouten und physischer Infrastruktur, die sich nicht einfach durch Software ersetzen ließen./ag/zb