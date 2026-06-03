Die Sportwelt steht Kopf! Ein gefeierter Wachstumsstar gerät plötzlich ins Wanken - minus 31 Prozent, der CEO schmeißt hin, die Analysten sind ernüchtert. Doch hinter den Kulissen formiert sich längst das nächste Kapitel. Neue Produkte. Neue Märkte. Milliarden-Potenzial. Welche Aktie liefert jetzt den Turnaround des Jahres?Insider wittern die nächste große Chance: ein Unternehmen, das etablierten Branchen-Riesen Marktanteile abjagt und mit einem technologischen Coup die Produktion revolutioniert. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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