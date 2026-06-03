DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

NORTHERN STAR - Der US-amerikanische aktivistische Hedgefonds Elliott Management hat den größten australischen Goldproduzenten dazu aufgefordert, sich zum Verkauf zu stellen. Der Wert von Northern Star Resources, dem Eigentümer der riesigen "Super-Pit"-Goldmine Fimiston in Kalgoorlie, Westaustralien, ist in diesem Jahr eingebrochen, nachdem betriebliche Probleme zu mehreren Gewinnwarnungen und Produktionskürzungen geführt hatten. CEO Stuart Tonkin gab im vergangenen Monat bekannt, dass er im nächsten Jahr zurücktreten werde. Die Northern-Star-Aktie ist seit März um 43 Prozent eingebrochen. Dem Unternehmen ist es in den letzten Jahren nicht gelungen, von den höheren Goldpreisen zu profitieren, die dem Bergbausektor insgesamt Auftrieb gegeben haben. (Financial Times)

HÄAGEN-DAZS - Das US-Unternehmen General Mills verkauft seine Häagen-Dazs-Eisdielen in China an eine Investorengruppe, zu der auch das Teeunternehmen Ningji gehört. Wie das Unternehmen mitteilte, umfasst der Deal eine Lizenz zur Nutzung der Marke Häagen-Dazs in Geschäften auf dem chinesischen Festland. Eiscreme ist in China ein hart umkämpfter Markt, von den Gelato-Läden in der Innenstadt von Shanghai bis hin zu Zehntausenden von Mixue-Filialen, in denen Eiscreme schon ab 2 Renminbi (0,25 Euro) verkauft wird. Häagen-Dazs startete 1996 in China und verfügt über mehr als 170 Filialen im Land. (Financial Times)

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June 03, 2026 00:49 ET (04:49 GMT)

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