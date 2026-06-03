Noch vor Kurzem warnten die Chefs von OpenAI, Anthropic und anderen KI-Firmen vor massiven Umbrüchen am Arbeitsmarkt. Kurz vor möglichen Milliarden-Börsengängen klingt der Ton plötzlich deutlich zahmer. KI wird nun eher als Produktivitäts-Turbo verkauft. Für Microsoft ist genau diese neue Erzählung ein Segen.• Die KI-Branche bereitet sich auf große Börsengänge vor und braucht dafür ein investorenfreundliches Narrativ.• Microsoft verdient bereits heute an der KI-Nutzung im Arbeitsalltag, während ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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