Die Ölpreise haben am Mittwoch zugelegt. Hintergrund ist die anhaltende Unsicherheit rund um die Beziehungen zwischen den USA und dem Iran. Zwar betonte US-Präsident Donald Trump, dass die Gespräche mit Teheran weiterhin laufen, gleichzeitig verschärfte sich die Lage im Nahen Osten durch neue militärische Aktionen beider Seiten.An den Märkten spiegelte sich das direkt wider: Die US-Sorte WTI verteuerte sich zuletzt um mehr als ein Prozent auf 94,83 Dollar je Barrel, die Nordseesorte Brent stieg ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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