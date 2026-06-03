DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

AUTOHERSTELLER - Experten warnen westliche Autohersteller davor, ihre Werke für Konkurrenten aus China zu öffnen. "Kurzfristig mag das die Überkapazitätenproblematik hiesiger Hersteller lindern, langfristig holt man sich aber die Konkurrenz in die eigenen Werke", sagt etwa Ingo Speich von der Fondsgesellschaft Deka. "Für die Industrie kommt das einem trojanischen Pferd gleich." Die Opel-Mutter Stellantis plant, vier Werke in Spanien, Frankreich und Italien mit Modellen von Leapmotor und Dongfeng auszulasten. Auch bei Volkswagen diskutiert das Management solche Schritte. (Handelsblatt)

VAE-PIPELINE - Die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) planen den Bau einer Multi-Kraftstoff-Pipeline, um Benzin, Diesel und Kerosin auch dann weiter exportieren zu können, wenn die Straße von Hormus unpassierbar ist. Die staatliche Abu Dhabi National Oil Company (Adnoc) erwäge den Bau einer Pipeline für raffinierte Ölprodukte, die die Meerenge umgeht, sagte Vizepräsident Philippe Khoury. Die Straße von Hormus, eine wichtige Handelsroute, ist seit Beginn des Iran-Kriegs vor drei Monaten stark eingeschränkt. Die VAE verfügen bereits über eine Rohölpipeline, die von ihrem Produktionszentrum Habshan in Abu Dhabi nach Fujairah an der Ostküste führt. Die Kapazität der Pipeline ist jedoch auf 1,5 Millionen Barrel pro Tag begrenzt, und der Hafen von Fujairah ist seit Beginn des Konflikts häufigen Angriffen ausgesetzt. (Financial Times)

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June 03, 2026 00:51 ET (04:51 GMT)

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