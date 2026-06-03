© Foto: Caleb Oquendo auf Pexels (Symbolbild)

Viele Monate lang war die CTS-Eventim-Aktie ein Trauerspiel. Von 114,10 Euro stürzte der Kurs bis unter 50 Euro, ein Absturz, so kaum vorhersehbar, erwischte einige Anleger wohl auch auf dem falschen Fuß. Doch jetzt scheint sich die Stimmung spürbar zu drehen. Der Ticketvermarkter und Konzertveranstalter hat im ersten Quartal 2026 stärker abgeliefert als erwartet, und die Börse feiert das gerade. Die Aktie war auch ziemlich ausgebombt und nun sprang sie schnell mal um über zehn Prozent auf mehr als 62 Euro nach oben. Mehrere Großbanken bekräftigen ihre Kaufempfehlung, die Deutsche Bank nennt ein Kursziel von 96 Euro. Das wäre fast eine Verdopplung vom Jahrestief und auch vom jetzigen Niveau aus noch über 50 Prozent Kurspotenzial. Ist aber der Boden wirklich schon gefunden? Und wie weit kann der Rebound insgesamt noch laufen?

Zahlen, die überzeugen

CTS Eventim hat im ersten Quartal 2026 gut abgeliefert, denn der Umsatz stieg um 23 Prozent auf 613,5 Millionen Euro. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) kletterte um 18,5 Prozent auf 118,9 Millionen Euro. Besonders das Segment Live Entertainment lief gut. Dort explodierte das Ergebnis um 151 Prozent. Treiber waren vor allem mehr Konzerte, mehr Festivals, mehr Events. Gerade in den USA liefen die Live-Veranstaltungen richtig stark. CEO Klaus-Peter Schulenberg bestätigte zuletzt den Jahresausblick und verwies auf die internationale Aufstellung des Konzerns als Basis für weiteres Wachstum. Der Nettogewinn stieg von 46,1 auf 63,7 Millionen Euro. Das sind alles in allem Zahlen, die sich sehen lassen können. So werten das auch die Analysten. Gerade diese von Jefferies, UBS, JPMorgan, Barclays und der Deutschen Bank zeigten sich überwiegend positiv überrascht.

Charttechnik

Das Chartbild hat sich nach den Quartalszahlen und dem Anstieg merklich aufgehellt. Vom Zwischentief bei 48,60 Euro, dem niedrigsten Stand seit 2022, hat sich die Aktie inzwischen deutlich erholt und notiert nun klar über dem 50er SMA. Das ist ein positives Signal. Allerdings liegt die wichtige 200-Tage-Linie noch in weiter Ferne. Sie wurde bereits im August 2025 nach unten durchbrochen und bleibt ein echtes Hindernis auf dem Weg zurück in Richtung 90 oder gar 96 Euro. Wer auf eine charttechnische Trendwende wartet, braucht also noch etwas Geduld. Aktuell notiert der 200er SMA bei 72,59 Euro. Das wäre dann auch die nächste Anlaufstation für den Kurs. Solange der Kurs über 60 Euro hält, bleibt das Bild konstruktiv und positiv.

Was tun?

Wer jetzt überlegt einzusteigen, hat einiges auf seiner Seite. Die Quartalszahlen waren klar besser als befürchtet. Das Live-Segment brummt. Die Fundamentalbewertung ist mit einem KGV von rund 27 und einer Dividendenrendite von knapp zwei Prozent sind neutral zu werten. Die Deutsche Bank sieht das Kursziel bei 96 Euro, das entspräche gegenüber dem aktuellen Kurs von rund 62 Euro einem Potenzial von über 50 Prozent. Zehn Analysten empfehlen die Aktie im Mai 2026 zum Kauf, kein einziger rät zum Verkauf. Der Rebound hat begonnen. Risiken bleiben aber. Die Rückeroberung des 200er SMA fehlt noch als Rückenwind, und makroökonomische Unsicherheiten könnten die Konsumlust dämpfen. Trotzdem, wer einen langen Atem hat und auf den künftigen Erfolg von Live-Entertainment setzt, findet hier eine spannende Chance. Stoppkurs dennoch nicht vergessen.

Autor: Felix Goldbach, FinanzNachrichten-Redaktion

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