Das deutsche Batterierecycling-Unternehmen Cylib und der norwegische Batteriematerial-Spezialist Vianode wollen beim Recycling von Graphit aus Batterien zusammenarbeiten. Eine nun unterzeichnete Absichtserklärung sieht vor, recyceltes Graphit für den möglichen Einsatz in Batterien der nächsten Generation zu entwickeln und zu prüfen. Im Rahmen der Absichtserklärung soll geprüft werden, wie das mit Cylibs OLiC-Technologie zurückgewonnene Graphitkonzentrat ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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