Im Windschatten des großen Brennstoffzellen-Unternehmens Bloom Energy (Kursplus von 10,7 Prozent am gestrigen Dienstag) hat auch das Papier von FuelCell Energy wieder mächtig Fahrt aufgenommen. Anleger schickten den Titel um 15,6 Prozent an der Nasdaq nach oben. Der Megatrend KI elektrisiert die Brennstoffzellen-Aktien weiter.Denn gerade stationäre Lösungen werden zunehmend als wichtige Energiequelle zum Betrieb von Rechenzentren ins Spiel gebracht. Bloom Energy arbeitet hier beispielsweise mit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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