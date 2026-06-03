© Foto: Dall-ETrotz Nahost-Krise sorgen die KI-Euphorie und der Boom bei Chip-Aktien dafür, dass Nikkei und Kospi an Asiens Börsen von Rekord zu Rekord eilen.Während geopolitische Spannungen zwischen den USA und dem Iran eigentlich für Nervosität sorgen müssten, dominieren in Asien derzeit die Technologie-Euphorie und die Hoffnung auf einen anhaltenden Boom im Bereich künstlicher Intelligenz. Besonders Japans Nikkei 225 und Südkoreas Kospi entwickeln sich zu den spektakulärsten Gewinnern des Jahres. Nikkei auf Allzeithoch, Kospi verdoppelt sich Der japanische Leitindex Nikkei 225 erreichte am Mittwoch ein neues Rekordhoch. Der Index stieg um 2,14 Prozent auf 67.516 Punkte. Der Kospi hat sich seit …Den vollständigen Artikel lesen
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