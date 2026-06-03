The following instruments on XETRA do have their last trading day on 03.06.2026
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 03.06.2026
ISIN Name
US24422EWY12 JOHN DEERE C 23/26 FLRMTN
AT0000A34634 ERSTE GR.BK. 23/26 MTN
XS2633112565 LUMINOR BANK 23/27FLR MTN
XS2632653510 EX.IMP.BK.K. 23/26 MTN
USY3422VCY21 HONK KONG 23/26 MTN REGS
ES0344251014 IBERCAJA BCO 23/27 FLR
DE000DW6C5F2 DZ BANK IS.A2103
XS2630776875 BMW INT.INV. 23/26 MTN
US595112CG61 MICRON TECHN 25/32
USG01719AN62 ALIBABA HLDG 24/54 REGS
US24422EWX39 JOHN DEERE C 23/26 MTN
US718549AD00 PHILLIPS 66 PRT. 2026
FR0013412947 BFCM 19/26 MTN
CH0419042475 CEMBRA MONEY BK 18-26
USR9900CAQ98 YARA INTL ASA 16/26 REGS
DE000HLB31Y0 LB.HESS.-THR.ZI.DI.06D/19
XS1429037929 CEB 16/26 MTN
XS0115743519 ECUADOR BONDS 00/30
FR0013067196 SCOR SE 15/46 FLR
DE000HLB3R28 LB.HESS.-THR.IS.06A/2018
DE000A2AAWN1 NIEDERS.SCH.A.16/26 A.863
AT0000A31LT7 ERSTE GR.BK. 22/26 MTN
XS2562996665 TOYOTA M.FIN 22/26 MTN
XS2349788377 MIT.UFJ FIN.21/27 FLR MTN
XS0789991527 NATIONW.BLDG 12/26 MTN
DE000NLB85G1 NORDLB IS. 16/26
XS2264054706 HK AIRP.AUTH 20/UND.
DE000MHB61E7 MUENCH.HYP.BK.IS.19/26
AT0000A2J645 ERSTE GR.BK. 20/31 FLRMTN
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 03.06.2026
ISIN Name
US24422EWY12 JOHN DEERE C 23/26 FLRMTN
AT0000A34634 ERSTE GR.BK. 23/26 MTN
XS2633112565 LUMINOR BANK 23/27FLR MTN
XS2632653510 EX.IMP.BK.K. 23/26 MTN
USY3422VCY21 HONK KONG 23/26 MTN REGS
ES0344251014 IBERCAJA BCO 23/27 FLR
DE000DW6C5F2 DZ BANK IS.A2103
XS2630776875 BMW INT.INV. 23/26 MTN
US595112CG61 MICRON TECHN 25/32
USG01719AN62 ALIBABA HLDG 24/54 REGS
US24422EWX39 JOHN DEERE C 23/26 MTN
US718549AD00 PHILLIPS 66 PRT. 2026
FR0013412947 BFCM 19/26 MTN
CH0419042475 CEMBRA MONEY BK 18-26
USR9900CAQ98 YARA INTL ASA 16/26 REGS
DE000HLB31Y0 LB.HESS.-THR.ZI.DI.06D/19
XS1429037929 CEB 16/26 MTN
XS0115743519 ECUADOR BONDS 00/30
FR0013067196 SCOR SE 15/46 FLR
DE000HLB3R28 LB.HESS.-THR.IS.06A/2018
DE000A2AAWN1 NIEDERS.SCH.A.16/26 A.863
AT0000A31LT7 ERSTE GR.BK. 22/26 MTN
XS2562996665 TOYOTA M.FIN 22/26 MTN
XS2349788377 MIT.UFJ FIN.21/27 FLR MTN
XS0789991527 NATIONW.BLDG 12/26 MTN
DE000NLB85G1 NORDLB IS. 16/26
XS2264054706 HK AIRP.AUTH 20/UND.
DE000MHB61E7 MUENCH.HYP.BK.IS.19/26
AT0000A2J645 ERSTE GR.BK. 20/31 FLRMTN
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