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PR Newswire
03.06.2026 08:06 Uhr
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Fair Oaks Capital ETFs - Net Asset Value(s)

Fair Oaks Capital ETFs - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, June 03

Fund name Share class name Date ISIN Currency NAV per share Shares outstanding Fund total net assets (EUR)
ALPHA UCITS FAIR OAKS AAA CLO FUND UCITS ETF GBP Hedged Acc. 02/06/2026 LU2825557270 GBP 10.6863 86 822.00 122 533 031.61
ALPHA UCITS FAIR OAKS AAA CLO FUND UCITS ETF EUR Dist. 02/06/2026 LU2785470191 EUR 1 013.76 35 126.00 122 533 031.61

Fair Oaks AAA CLO Fund is a sub-fund of Alpha UCITS SICAV

© 2026 PR Newswire
Software vor dem Comeback – diese 5 Aktien könnten durchstarten!
Während Halbleiter- und KI-Infrastrukturwerte von einem Hoch zum nächsten jagen, wurden viele Software-Aktien in den vergangenen Monaten regelrecht aus den Depots gedrängt. Die Angst vor Disruption hat Investoren zu einem radikalen Strategiewechsel veranlasst – mit der Folge, dass zahlreiche Qualitätsunternehmen heute auf Mehrjahrestiefs notieren.

Doch genau hier entsteht eine seltene Chance. Denn während die Bewertungen im Halbleitersektor inzwischen auf ambitionierten Niveaus liegen, ist der Bewertungsabschlag bei Software-Titeln so hoch wie seit Jahren nicht mehr. Gleichzeitig liefern viele Unternehmen weiterhin starke Wachstumszahlen und integrieren KI erfolgreich in ihre Geschäftsmodelle. Die Diskrepanz zwischen Kursentwicklung und operativer Stärke könnte sich schon bald auflösen.

Für Anleger bedeutet das: antizyklisch denken und gezielt zugreifen, bevor der Markt dreht. Denn erste technische Signale deuten darauf hin, dass sich die Trendwende bereits anbahnt.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir fünf Software-Aktien vor, die besonders aussichtsreich positioniert sind – mit starker Marktstellung, attraktiver Bewertung und hohem Aufholpotenzial.

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