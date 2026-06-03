© Foto: Dall-EBitcoin bricht immer weiter ein, Milliarden fließen aus Krypto-ETFs ab und Prognosemärkte sehen die Gefahr eines drastischen Kurssturzes wachsen.Der Kryptomarkt erlebt einen dramatischen Ausverkauf. Bitcoin ist am Mittwochmorgen zeitweise auf 65.680 US-Dollar gefallen und notiert damit innerhalb von 24 Stunden 6,9 Prozent tiefer. Auf Wochensicht summieren sich die Verluste mittlerweile auf mehr als 13 Prozent. Die Gesamtmarktkapitalisierung ist in den vergangenen 24 Stunden um weitere 4,5 Prozent auf 2,3 Billionen US-Dollar gefallen. Der Anteil von Bitcoin an der gesamten Krypto-Marktkapitalisierung sank zuletzt auf 58,5 Prozent, nachdem dieser noch im April zeitweise bei über 61 Prozent …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE