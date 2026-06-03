Die Deutsche Rohstoff AG meldet einen äußerst erfolgreichen Start in ihr US-Bohrprogramm 2026. Die ersten neuen Ölbohrungen liefern deutlich höhere Fördermengen als vergleichbare Projekte in Wyoming und könnten den Konzern bereits in wenigen Wochen auf ein neues Produktionsniveau heben. Für Anleger ist die Botschaft eindeutig: Die operative Entwicklung in den USA läuft aktuell sogar leicht besser als geplant - und bei steigenden Ölpreisen könnte das Bohrprogramm nochmals ausgeweitet werden. Erste Bohrungen übertreffen Erwartungen deutlich Besonders beeindruckend entwickelt sich der erste Bohrplatz ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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