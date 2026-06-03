Der britische Elektrolyse-Spezialist kann zur Wochenmitte mit weiteren positiven Neuigkeiten bei den Anlegern punkten. Mit Protium Green Solutions geht ITM Power eine strategische Partnerschaft ein, um Anlagen zur Erzeugung von grünem Wasserstoff im industriellen Maßstab in ganz Großbritannien zu realisieren.Konkret zielt die Zusammenarbeit auf die Entwicklung, Investitionen und den Betrieb der Anlagen ab. Der Fokus der beiden Unternehmen liegt demnach zunächst auf der Weiterentwicklung des Cromarty-Projekts ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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