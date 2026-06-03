EQS-News: IBU-tec advanced materials AG / Schlagwort(e): Sonstiges

IBU-tec erhält Großauftrag im Batterie-Service-Bereich



03.06.2026 / 08:47 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





IBU-tec erhält Großauftrag im Batterie-Service-Bereich Entwicklung von Anodenbatteriematerial im Industriemaßstab für internationalen Großkonzern

Auftragsvolumen im niedrigen einstelligen Mio.-Euro-Bereich wird 2026 umsatzwirksam

Stärkung der Batteriewertschöpfungskette westlicher Industrienationen und Stärkung der Positionierung im Batterie-Wachstumsmarkt Weimar, 3. Juni 2026 - Die IBU-tec advanced materials AG ("IBU-tec", ISIN: DE000A0XYHT5) hat einen Großauftrag im Batterie-Service-Bereich erhalten. Für einen international tätigen Energiekonzern wird IBU-tec Anodenbatteriematerial für Batterien entwickeln. Der Auftrag von dem Großkonzern hat ein Gesamtvolumen im niedrigen einstelligen Mio.-Euro-Bereich und wird im laufenden Jahr umsatzwirksam. IBU-tec bringt im Rahmen der Zusammenarbeit seine langjährige Expertise im Bereich der Batteriematerialien sowie dem Up-Scaling von Produktionsprozessen in den industriellen Maßstab ein. In einem mehrstufigen Produktionsverfahren wird IBU-tec für den Kunden synthetisches Grafit herstellen, um es dann zu Anodenmaterial für Batterien verschiedener Anwendungsbereiche weiterzuentwickeln. Ziel der Zusammenarbeit beider Parteien ist es, die Abhängigkeit westlicher Zellproduzenten von Märkten wie China bei Batteriewerkstoffen deutlich zu reduzieren und damit eine westliche Batteriewertschöpfungskette weiter zu stärken. Mit dem Großauftrag im Bereich der Anodentechnologie positioniert sich IBU-tec in einem weiteren wichtigen Segment des Batteriemarktes. Neben der Kathode ist die Anode ein zentraler Bestandteil von Batteriezellen. IBU-tec beabsichtigt, neben dem Produktionsaufbau der großvolumigen LFP-Produktion am Standort Bitterfeld in den kommenden Monaten weitere Projekte und Partnerschaften mit verschiedenen internationalen Großkunden im Anodenbereich zu realisieren und die Positionierung in dem Bereich so weiter zu festigen und auszubauen. Jörg Leinenbach, CEO von IBU-tec: "Wir freuen uns sehr über den bedeutsamen Auftrag für die Entwicklung von Anodenmaterial, der für uns eine wirtschaftliche und strategische Komponente gleichermaßen hat. Damit unterstreichen wir erneut, dass wir im Batteriebereich hervorragende Expertise besitzen und sowohl Kathoden- als auch Anodenmaterial im Großmaßstab herstellen können. Unser technisches Know-how bei Batteriematerialien ist bei Global Playern der Branche stark nachgefragt." Über IBU-tec Die IBU-tec-Gruppe entwickelt und produziert innovative Materialien höchster Qualität für die Industrie. Dabei vereint sie einzigartige, zum Teil patentgeschützte Technologie der thermischen Verfahrenstechnik mit dem Prozess- und Material-Know-how von rund 230 hochqualifizierten Mitarbeitern. Zu den eigenen Produkten zählen unter anderem LFP-Batteriematerial, das wichtiger Bestandteil von Batterien für die Elektromobilität und stationäre Energiespeicher ist, sowie Lösungen zur Luftreinigung, Ressourcenschonung oder der Reduktion von Plastikverpackungen. IBU-tec ist damit bei globalen Megatrends - besonders dem Klima- und Umweltschutz - langfristig positioniert und verfügt über eine internationale Kundenbasis von innovativen Mittelständlern bis zu globalen Konzernen. Kontakt edicto GmbH

Axel Mühlhaus / Svenja Liebig

Eschersheimer Landstraße 42

60322 Frankfurt

t +49 69 905505-52

IBU-tec@edicto.de



03.06.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News