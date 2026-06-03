© Foto: Google GeminiNeue Gefechte am Golf treiben den Ölpreis und schüren Inflationsangst. Doch Gold fällt, weil Anleger wieder stärker mit einer strafferen US-Geldpolitik rechnen.Der Goldpreis ist am Mittwoch gefallen. Neue Gefechte im Nahen Osten trieben die Ölpreise nach oben und dämpften die Hoffnung auf Fortschritte in den Gesprächen zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran. Anleger warten zudem auf wichtige Konjunkturdaten aus den Vereinigten Staaten, wie Reuters berichtet. Kelvin Wong, Marktanalyst bei Oanda, sagte, der Markt rechne inzwischen damit, dass der Waffenstillstand mit dem Iran möglicherweise nicht halte. Zwar dürfte US-Präsident Donald Trump weiter auf eine Friedenslösung drängen. Eine …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE