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Die USA und Iran haben sich eines der schwersten Feuergefechte seit Beginn der Waffenruhe geliefert. Das lastet heute Morgen auf der europäischen Eröffnung. Öl (Brent nähert sich wieder der 100 USD-Marke. Der DAX startet rd. 120 Punkte schwächer zum gestrigen Handelsschluss.Asien zeigt sich dagegen weiter unbeeindruckt mit relativer Stärke. Der Philadelphia Semiconductor Index sprang gestern um fast 6 % auf ein Rekordniveau, asiatische Chipwerte folgten heute mit neuen Höchstständen. Marktbreite aber fehlt. In anderfen Bereichen läuft es weniger rund.In Indonesien fielen die Aktien auf den niedrigsten Stand seit fast 14 Monaten, während die Rupiah ein neues Rekordtief erreichte. Zudem geraten private Märkte stärker unter Druck: Cliffwater begrenzte Rückgaben bei einem Private-Credit-Fonds, Partners Group deckelte Auszahlungen bei einem Evergreen-Private-Equity-Fonds. Das deutet auf anhaltende Liquiditäts- und Vertrauensprobleme in Teilen der privaten Kapitalmärkte hin.Die Kryptoschwäche wird immer ausgeprägter und bestätigt einen intakten Abwärtstrend. Hintergrund sind Umschichtungen in KI-Assets sowie der Verkauf von Kryptoassets vieler "ehemaliger" Miner, welche nun auf KI-Compute setzen und ebenso investieren müssen.Nachvollziehbar für mich: Barclays-Stratege Emmanuel Cau sieht zudem Spielraum für eine breitere Aufwärtsbewegung an den globalen Aktienmärkten, falls es zu einem US-Iran-Abkommen kommt. Davon könnten vor allem Europa und bislang zurückgebliebene zyklische Werte profitieren. Dann steht eine Art Gruppenrotation an.Sie möchten gerne jeden Morgen auf diese Art und Weise kurz und knackig auf den neuesten Stand gebracht werden? Dann empfehle ich die kostenlose Bernecker App. Hier gehts zum Download:Ihr Volker SchulzRedaktionsleiter (Bernecker Redaktion)