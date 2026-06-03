Emittent / Herausgeber: Triton Beratungsgesellschaft GmbH
/ Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen
Triton Partners erwirbt Flender von Carlyle
Bocholt, Deutschland - 3. Juni 2026 - Die globale Investmentgesellschaft Carlyle (NASDAQ: CG) hat heute bekannt gegeben, dass sie eine Vereinbarung über den Verkauf von Flender, einem weltweit führenden Anbieter von mechanischer Antriebstechnik, an den von Triton beratenen Triton Fund 6 unterzeichnet hat. Die Bedingungen der Transaktion wurden nicht bekannt gegeben. Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der üblichen behördlichen Genehmigungen. Der Abschluss der Transaktion wird für das vierte Quartal 2026 erwartet.
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Veröffentlichung einer Mitteilung, übermittelt durch EQS Group.