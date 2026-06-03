Leona Spauszus ist Trainerin und Speakerin für künstliche Intelligenz im Versicherungsvertrieb. Als KI-Pionierin zeigt sie, wie KI den Arbeitsalltag von Vermittlern und Führungskräften im Vertrieb effizienter macht. Für AssCompact gibt sie in ihrer KI-Kolumne praxisnahe KI-Tipps speziell für Makler. Der Einsatz von KI im Maklerbüro ist nach wie vor mit Herausforderungen verbunden. Insbesondere dann, wenn Kundendaten mit KI verarbeitet werden. Doch es gibt einen Bereich, in dem KI extrem viel Zeit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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