Der Immobilienmarkt in Spanien erfreut sich einer hohen Nachfrage. Das Interesse internationaler Käufer ist groß und die Preise für Bestandshäuser entwickeln sich sehr dynamisch. Je nach Region gibt es dabei deutliche Preisunterschiede, wie eine Auswertung zeigt. Die internationale Nachfrage nach Immobilien zum Kauf in Spanien ist hoch. Entsprechend dynamisch entwickeln sich die Preise für Bestandshäuser. Zugleich weist Spanien regional sehr unterschiedliche Preisniveaus auf - von hochpreisigen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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