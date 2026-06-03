Laut Analysehaus Scope bewegen sich die Vermietungsquoten offener Immobilienfonds derzeit auf stabilem Niveau. Die Branche trotzt dem Druck durch die Objektverkäufe, die zur Liquiditätsbeschaffung erforderlich sind. Scope rechnet zum Jahresende mit einem konstanten bis leicht sinkenden Niveau. Das Analysehaus Scope hat sich die Vermietungsquoten offener Immobilienfonds näher angesehen. Demnach haben sich die Quoten zuletzt konstant auf solidem Niveau gehalten. Sowohl im einfachen Durchschnitt als ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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