DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME Waehrung/Currency ISIN BIS/UNTIL
BPE2-A.I.A.B.E.UE TBCEOA EUR IE0003IT72N9 BAW/UFN
AXA-ACT CL.EQ.EOHA EUR IE000E66LX20 BAW/UFN
BPE2-A.I.A.B.E.UETBCLDA EUR IE000SBHVL31 BAW/UFN
BPE2-A.I.A.B.E.UETBCLDA USD IE000SBHVL31 BAW/UFN
AXA-ACT CL.EQ. TBCDLA EUR IE000Z8BHG02 BAW/UFN
AXA-ACT CL.EQ. TBCDLA USD IE000Z8BHG02 BAW/UFN
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME Waehrung/Currency ISIN BIS/UNTIL
BPE2-A.I.A.B.E.UE TBCEOA EUR IE0003IT72N9 BAW/UFN
AXA-ACT CL.EQ.EOHA EUR IE000E66LX20 BAW/UFN
BPE2-A.I.A.B.E.UETBCLDA EUR IE000SBHVL31 BAW/UFN
BPE2-A.I.A.B.E.UETBCLDA USD IE000SBHVL31 BAW/UFN
AXA-ACT CL.EQ. TBCDLA EUR IE000Z8BHG02 BAW/UFN
AXA-ACT CL.EQ. TBCDLA USD IE000Z8BHG02 BAW/UFN
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