Gestern standen mit SCHNEIDER ELECTRIC, SIEMENS ENERGY und VERTIV HOLDINGS die unbarmherzigen Arbeitstiere der Energie-Transformation im Fokus, die physischen Fundamente aus Transformatoren, Netzinfrastruktur und Rechenzentrumskühlung. Doch um das volle Potenzial dieses historischen Infrastrukturzyklus im Sommer 2026 auszuschöpfen, müssen wir das Spielfeld erweitern: von den reinen "Atomen" (der Hardware) hin zu den "Bits" (der steuernden Software).



Die Logik ist zwingend: Ein intelligentes Stromnetz und ein KI-Rechenzentrum benötigen nicht nur Stromleitungen und Kühlsysteme, sondern auch hochpräzise Automatisierungstechnik und die passende Software-Infrastruktur, um diese enormen Lasten zu managen. Genau hier setzen unsere beiden heutigen Ergänzungen an. Deshalb haben wir den perfekten Kandidaten herausgesucht.



Neuer Rekord: Wir konnten in der TBD mit dem AMD-Open end-Turbo-Call-Zertifikat (09.04.2026) DE000FD9WHM4 einen neuen Rekord aufstellen, nach unserem Kauf am 09.04. hat die Position nun einen Gewinn von 610,07 % erreicht. Wenn Sie bei dem nächsten Rekord dabei sein wollen ist die TB-Daily genau das richtige für Sie. Aber Achtung: die TBD eignet sich nicht für jeden Anleger, Sie sollten über einen Geschäftsfähigen Broker verfügen und sich dem Risiko bewusst sein. Wenn Sie Interesse haben können Sie die TB-Daily im Abo oder Einzelabruf nutzen ( KLICK HIER ).





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