Licht ändern, Stil übertragen, Figuren konsistent halten - mit visuellen Workflows statt Textprompts. Unser Onlinekurs zeigt, wie du Nano Banana und andere KI-Bildbearbeitungstools wirklich kontrollierst. Nano Banana gehört zu den stärksten Bild-KIs für gezieltes Bearbeiten - und trotzdem kennen viele das Gefühl: Der Prompt war gut, das Ergebnis ist aber nur fast richtig. Selbst der präziseste Prompt lässt Interpretationsspielraum, und Bildmodelle ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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