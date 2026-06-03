APA ots news: Frauen investieren in ihre finanzielle Zukunft: Wiener Börse Akademie stärkt Finanzkompetenz

Aktienbarometer zeigt große Unterschiede zwischen Frauen und Männern. Neuer Lehrgang "Personal Finance" und Sommerbonus der Wiener Börse Akademie setzen bei Finanzwissen an.



Wien (APA-ots) - Geldanlage, Altersvorsorge und finanzielle Selbstbestimmung sind für

Frauen besonders relevant. Frauen leben im Durchschnitt länger, verdienen häufig weniger und erwerben durch Teilzeitjahre oder berufliche Auszeiten oft geringere Pensionsansprüche. Vorausschauende Finanzentscheidungen sind daher ein zentraler Hebel, um Abhängigkeit und Altersarmut vorzubeugen.



Das aktuelle Aktienbarometer 2026 von Wiener Börse, Aktienforum und Industriellenvereinigung zeigt: Wertpapiere sind in Österreich weiter auf dem Vormarsch, doch zwischen Frauen und Männern bestehen weiterhin deutliche Unterschiede.



Mehr Wertpapierbesitz, aber klare Unterschiede



Der direkte Wertpapierbesitz, also zumindest ein Investment in Aktien, Anleihen, Fonds oder ETFs, liegt in Österreich mittlerweile bei 31 Prozent der Wohnbevölkerung ab 16 Jahren. 2023 waren es noch 25 Prozent. Bei Männern ist Wertpapierbesitz mit 38 Prozent deutlich stärker verbreitet als bei Frauen mit 24 Prozent. Auch bei Finanzentscheidungen zeigt sich ein Unterschied: 55 Prozent der Frauen treffen Entscheidungen in Sachen Geldanlage überwiegend selbst, bei Männern sind es 65 Prozent.



Noch deutlicher ist der Abstand beim subjektiven Wissen: Nur 15 Prozent der Frauen schätzen ihr Wissen über Wertpapiere als sehr gut oder eher gut ein. Bei Männern sind es 30 Prozent. Auch die Risikobereitschaft ist unterschiedlich ausgeprägt: 14 Prozent der Frauen geben eine sehr hohe oder eher hohe Risikobereitschaft bei Geldanlagen an, bei Männern sind es 27 Prozent.



Die von Frauen am häufigsten genannten Gründe für ein Nicht- Investment in Wertpapiere lassen sich auf fehlendes Finanzwissen zurückführen. Genau hier setzt die Wiener Börse Akademie an.

"Finanzbildung ist heute eine zentrale Voraussetzung für Selbstbestimmung. Gerade Frauen profitieren davon, wenn sie Finanzentscheidungen bewusst, informiert und unabhängig treffen können. Mit den Angeboten der Wiener Börse Akademie schaffen wir einen praxisnahen Zugang zu Geldanlage, Vorsorge und persönlicher Finanzkompetenz - verständlich, fundiert und unmittelbar anwendbar", sagt Christian Faymann, Institutsleiter des WIFI Wien der Wirtschaftskammer Wien.



Finanzwissen als Grundlage für Selbstbestimmung



Die Wiener Börse Akademie ist eine Kooperation zwischen dem WIFI Management Forum und der Wiener Börse AG. Das WIFI Management Forum der Wirtschaftskammer Wien übernimmt Organisation, Administration, Räumlichkeiten und technische Infrastruktur. Die Wiener Börse verantwortet Inhalte, Programm und Trainierende aus ihrem Experten- Netzwerk.



Das Interesse an Finanzbildung ist groß: 2025 nahmen mehr als 2.600 Personen an 123 Seminarterminen der Wiener Börse Akademie teil. Im Jubiläumsjahr der Akademie wurden damit neue Rekorde erzielt. Das aktuelle Programm umfasst 38 Bildungsveranstaltungen, darunter 29 Seminare, 4 Lehrgänge, 1 Training und 4 Prüfungen.



Zwei Seminare speziell für Frauen



Das "Seminar für Frauen: Investieren in Wertpapiere" richtet sich an Frauen ohne Vorkenntnisse. Es zeigt Schritt für Schritt, wie der Einstieg in Wertpapiere gelingen kann und wie Frauen ihre Vermögensanlage selbst in Angriff nehmen können. Für 2026 sind acht Seminartermine geplant, sowohl in Präsenz als auch online.

Neu ist das Fortsetzungsseminar "Seminar für Frauen:

Aktienstrategien zum langfristigen Anlageerfolg" . Es baut auf dem Einsteigerseminar auf und vermittelt anhand praxisnaher Beispiele, wie Anlegerinnen Aktienwerte analysieren und Value- sowie Growth- Strategien einordnen können.



Neu ab September: Lehrgang "Personal Finance"



Mit dem neuen Lehrgang "Personal Finance" erweitert die Wiener Börse Akademie ihr Angebot um ein besonders breites Format zu privaten Finanzen. Der Lehrgang startet am 12. September 2026 und behandelt zentrale Lebensbereiche von Wertpapieranlage und Altersvorsorge über Kredite, Versicherungen und Immobilien bis zu Verbraucherschutz. Der Lehrgang ist berufsbegleitend angelegt, erfordert keine Vorkenntnisse und kann mit Prüfung und Zertifikat abgeschlossen werden.



Sommerbonus der Wiener Börse Akademie



Von 8. bis 22. Juni 2026 bietet die Wiener Börse Akademie einen Sommerbonus von 20 Prozent auf ausgewählte Seminare. Ausgenommen sind Lehrgänge, Prüfungen, Paket-Kombinationen, Sommerakademie-Wochen am Hubertussee und das XETRA-User-Training. Information und Buchung unter www.wifiwien.at/boerse



Orientierung bei den WIFI Online Infotagen



Kostenlose Beratung zu den Angeboten der Wiener Börse Akademie gibt es auch bei den WIFI Online Infotagen. Von 8. bis 11. Juni 2026 bietet das WIFI Wien Online-Live-Infotermine zu Aus- und Weiterbildung, Fördermöglichkeiten und neuen beruflichen Perspektiven. Die Teilnahme ist einfach: Interessierte wählen den gewünschten Termin aus und melden sich online an. Rechtzeitig vor Beginn erhalten Angemeldete persönliche Zugangsdaten per E-Mail. Information und Anmeldung unter www.wifiwien.at/online-infotage

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Rückfragehinweis:

Wirtschaftskammer Wien

Presse und Newsroom

Dr. Brigitte Wimmer

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