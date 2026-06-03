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Pressemitteilung
Medios AG: Vertrag des Vorstandsmitglieds Constantijn van Rietschoten vorzeitig verlängert
Berlin, 3. Juni 2026 - Der Aufsichtsrat der Medios AG ("Medios") hat beschlossen, den bestehenden Vorstandsvertrag von Constantijn van Rietschoten (Chief Business Officer International, CBO International) vorzeitig um weitere drei Jahre bis zum 30. April 2030 zu verlängern. Constantijn van Rietschoten ist seit dem 1. Mai 2024 Mitglied des Vorstands der Medios AG und wurde für eine dreijährige Amtszeit bis zum 30. April 2027 bestellt. Er verantwortet die Bereiche Internationale Märkte und deren Weiterentwicklung sowie Mergers & Acquisitions und Corporate Business Development.
Dr. Yann Samson, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Medios AG: "Constantijn van Rietschoten hat seit seinem Eintritt in den Vorstand im Mai 2024 die internationale Ausrichtung von Medios mit großem Engagement und unternehmerischem Weitblick vorangetrieben. Die vorzeitige Verlängerung seines Vertrags spiegelt unser Vertrauen in seine Führung sowie unser Bekenntnis zu unserer internationalen Wachstumsstrategie wider. Wir freuen uns sehr, ihn langfristig an Bord zu wissen und sind überzeugt, dass er gemeinsam mit dem gesamten Vorstandsteam die erfolgreiche Entwicklung von Medios auch in den kommenden Jahren maßgeblich mitgestalten wird."
Constantijn van Rietschoten, Vorstandsmitglied der Medios AG: "Ich freue mich sehr über das mir entgegengebrachte Vertrauen und die Möglichkeit, die internationale Expansion von Medios weiter voranzutreiben. Die internationalen Märkte bieten enormes Potenzial, und ich bin überzeugt, dass wir gemeinsam mit unserem Team und dem Aufsichtsrat die richtigen Weichen für nachhaltiges Wachstum gestellt haben. Ich blicke mit großer Vorfreude auf die kommenden Jahre."
Wichtige Termine für den Medios-Konzern im Geschäftsjahr 2026:
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Über Medios AG
Medios ist ein führender Anbieter von Specialty Pharma in Europa. Mit Standorten in Deutschland, den Niederlanden, Belgien und Spanien steht das Unternehmen zentralen Partnern der Versorgungskette mit innovativen Lösungen und intelligenten Services zur Seite. Medios hat sich auf die zukunftsweisende Individualmedizin fokussiert, um gemeinsam mit Apotheken, Facharztpraxen und pharmazeutischen Unternehmen allen Menschen die innovativsten Therapien zu ermöglichen.
Die Medios AG ist Deutschlands erstes börsennotiertes Specialty Pharma Unternehmen. Die Aktien (ISIN: DE000A1MMCC8) notieren im Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) und sind im Auswahlindex SDAX gelistet.
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03.06.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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