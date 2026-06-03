DJ Amundi Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR Acc: Net Asset Value(s)
Amundi Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR Acc (MSED LN) Amundi Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR Acc: Net Asset Value(s) 03-Jun-2026 / 09:15 CET/CEST The issuer is solely responsible for the content of this announcement. =--------------------------------------------------------------------- Net Asset Value(s) FUND: Amundi Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR Acc DEALING DATE: 02-Jun-2026 NAV PER SHARE: EUR: 163.4257 NUMBER OF SHARES IN ISSUE: 23573175 CODE: MSED LN ISIN: LU1681047236 =--------------------------------------------------------------------- Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group. The issuer is solely responsible for the content of this announcement. View original content: EQS News =--------------------------------------------------------------------- ISIN: LU1681047236 Category Code: NAV TIDM: MSED LN Sequence No.: 429829 EQS News ID: 2338674 End of Announcement EQS News Service =------------------------------------------------------------------------------------
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June 03, 2026 03:15 ET (07:15 GMT)
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