© Foto: UnsplashThree Mile Island soll für Microsofts Rechenzentren wieder ans Netz. Anleger wetten deshalb neu auf Uran, SMR und Atomkraft - die Kurse ziehen quer durch den Sektor an.Constellation Energy und zahlreiche andere Atomaktien haben am Dienstag kräftig zugelegt, nachdem US-Behörden den Weg für die Wiederinbetriebnahme des stillgelegten Kernkraftwerks Three Mile Island freigemacht haben. Die Federal Energy Regulatory Commission genehmigte eine Ausnahmegenehmigung, die es Constellation erlaubt, Netzrechte eines Gaskraftwerks auf die Anlage in Pennsylvania zu übertragen. Das Unternehmen plant nun, Three Mile Island bis 2027 wieder hochzufahren, um Rechenzentren von Microsoft mit Strom zu versorgen. …Den vollständigen Artikel lesen
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