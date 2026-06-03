Wohnen im Eigentum, der bundesweite Verbraucherschutzverband für private Immobilieneigentümer, rundet sein Angebot für selbstverwaltete Wohnungseigentümergemeinschaften (WEG) durch eine Kooperation mit der BfW - Bank für Wohnungswirtschaft AG abDie auf die Wohnungswirtschaft spezialisierte Bank bietet selbstverwalteten Eigentümergemeinschaften eine unkomplizierte Eröffnung von Gemeinschaftskonten an. Zunehmend mehr WEG entscheiden sich für die Selbstverwaltung. Eine der Herausforderungen dabei ist ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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